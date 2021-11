Premier Morawiecki: Polska zakontraktowała leki na COVID-19

5 listopada odbyło się posiedzenie Rządowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego

W piątek, 5 listopada, obradował Rządowy Sztab Zarządzania Kryzysowego

- Przeprowadziliśmy dzisiaj dyskusję dotyczącą jak najszybszego nabycia leków, bo coraz częściej mówi się o lekarstwach na COVID-19. To dobre wiadomości, które spływają ze świata. Niestety, jeszcze póki co Europejska Agencja Lekowa nie zatwierdziła ostatecznie leków proponowanych przez firmy, które już wyprodukowały te leki. Mam nadzieję, że nastąpi to lada dzień, bo Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że uratują znaczną liczbę istnień ludzkich - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zaapelował także o szczepienie przeciw COVID-19.

- W przypadku pełnej całkowitej dostępności szczepionek i udowodnionego wpływu tych szczepionek na skuteczność leczenia, wskazujemy na to, że każdy obywatel, który chce się zaszczepić, może to zrobić w bardzo krótkim terminie - powiedział.

Czwarta fala pandemii może trwać dłużej

- Ostrzegaliśmy przed czwartą falą i ostrzegamy nadal. 4. fala może mieć wydłużony charakter. Specjaliści epidemiolodzy mówią że ona może działać w sposób inny niż poprzednie falę może być dłuższa i jej śmiertelność ze względu na mutacje wirusa może być wysoka w szczególności wśród osób niezaszczepionych - dodał.

- Dlatego dzisiaj na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego sprawdziliśmy dostępność łóżek, dla tych którzy mimo apeli, nie są skłonni zaszczepić się, nie chcą zadbać w ten sposób o swoje zdrowie. Pamiętamy doskonale wpływ 2. i 3. fali w innych obszarach niż COVID-19, które też zbierają swoje śmiertelne żniwo. Dlatego właśnie uruchamiamy ponownie szpitale tymczasowe, w kilku miejscach w Polsce, po to żeby nie zabrakło łóżek dla chorych na COVID 19, a jednocześnie w zwykłych szpitalach dla pacjentów niecovidowych - tłumaczył premier.

