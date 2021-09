Premier Mateusz Morawiecki odpowiada protestującym medykom. Nagrał... podcast

Protestujący medycy w Białym Miasteczku domagali się rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia tłumaczył protestującym, że skoro minister zdrowia został powołany, to jest uprawniony do zabierania głosu w zakresie ochrony zdrowia

- Prosiłbym z zasad czystej kultury, żeby nikt nie mówił kto ze strony rządu powinien uczestniczyć w rozmowach - dodawał Wojciech Andrusiewicz

W piątek - 17 września - premier Mateusz Morawiecki odniósł się do postulatów medyków w... podcaście

Kancelaria Premiera w każdy piątek będzie wysyłać cotygodniowe newslettery z kolejnymi odcinkami podcastu Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział protestującym medykom. Szef rządu nagrał podcast

Premier Mateusz Morawiecki uruchomił podcast. Pierwszy odcinek opublikowany w piątek - 17 września - szef rządu poświęcił podwyższeniu płacy minimalnej oraz sytuacji w ochronie zdrowia.

Mateusz Morawiecki odniósł się m.in. do postulatów protestujących medyków.

- Tak radykalne zwiększenie wynagrodzeń kosztowałoby każdego podatnika nawet 250 zł miesięcznie. Każdy Polak musiałby dołożyć 250 zł miesięcznie. A żeby sfinansować te wydatki np. podatek VAT musiałby wzrosnąć do 35 proc. Dlatego musimy szukać kompromisów w grupie ekspertów - mówił premier.

- Najlepszym do tego miejscem jest rada dialogu społecznego i Komisja Trójstronna, dlatego żałuję, że protestujący opuścili spotkanie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. W końcu obu stronom i medykom, i stronie rządowej zależy na radykalnej poprawie systemu ochrony zdrowia - dodał premier.

- Powrót do dialogu z ministrem zdrowia, urealnienie oczekiwań płacowych i gotowość do takiej wspólnej pracy na rzecz poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia są najlepszą drogą do rozwiązania tej sytuacji - powiedział Mateusz Morawiecki.

I dodał: "Wielokrotnie w rozmowach rządu Prawa i Sprawiedliwości z medykami - przypomnę tutaj lekarzy rezydentów, panie pielęgniarki, ratowników medycznych czy pracowników niemedycznych szpitali - osiągali porozumienie czy to z ministrem Radziwiłłem, ministrem Szumowskim, czy ministrem Niedzielskim."

Błyskawicznie pojawiły się komentarze na temat formy odpowiedzi premiera.

- Panie Premierze Morawiecki niech się Pan nie boi! Niech Pan pomyśli jaki miałby Pan szacun na mieście, gdyby zechciał Pan wpaść na herbatkę do Białego Miasteczka, porozmawiać z protestującymi pracownikami ochrony zdrowia. Opozycja nie miałaby w następnych wyborach żadnych szans - napisało Porozumienie Chirurgów.

Panie Premierze @MorawieckiM niech się Pan nie boi! Niech Pan pomyśli jaki miałby Pan szacun na mieście, gdyby zechciał Pan wpaść na herbatkę do Białego Miasteczka, porozmawiać z protestującymi pracownikami ochrony zdrowia.

Opozycja nie miałaby w następnych wyborach żadnych szans — Porozumienie Chirurgów (@PChSKALPEL) September 17, 2021

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.