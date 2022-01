Praca zdalna w administracji publicznej. Niedzielski apeluje do pracodawców

Lada dzień rząd wyda rozporządzenie covidowe o pracy zdalnej dla administracji publicznej

To reakcja na gigantyczny skok zakażeń koronawirusem. W środę, 19 stycznia, potwierdzono 30 586 nowych przypadków wirusa SARS-CoV-2.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do pracodawców, aby podjęli podobne decyzje - o pracy zdalnej - względem swoich pracowników

- Możemy zwiększyć liczbę łóżek covidowych do 60 tys., ale to już są scenariusze, które oznaczają brak wydolności, oznaczają duże kolejki karetek - tłumaczył minister zdrowia

Szef resortu zdrowia pytany o wprowadzenie nowych obostrzeń przyznał, że rozważany jest taki wariant

Praca zdalna w administracji. Minister zdrowia wyda rozporządzenie

19 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o 30 586 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem.

Wobec drastycznego skoku liczby zakażeń szef resortu zapowiedział przygotowanie rozporządzenia dotyczącego pracy zdalnej w administracji publicznej.

- Zdecydowaliśmy się o obowiązku przejścia na pracę zdalną w administracji publicznej. W ciągu najbliższych dni będzie przygotowane rozporządzenie epidemiczne, które nałoży obowiązek na wszystkich pracodawców publicznych w administracji przejścia na pracę zdalną - poinformował Adam Niedzielski.

- Oczywiście z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane na rzecz obywateli w tradycyjnym modelu pracy - tłumaczył.

- Chciałem zaapelować do wszystkich pracodawców w Polsce, do wszystkich osób odpowiedzialnych za organizację w zakładach pracy o to, żeby w miarę możliwości, na ile to jest w poszczególnych branżach możliwe, ta praca zdalna stała się standardem - podkreślił minister.

"System wytrzyma 40 tys. chorych na COVID-19. Więcej spowoduje kolejki karetek"

- Jeżeli nie zmniejszymy mobilności, jeżeli nie zmniejszymy okazji, które mogą spowodować transmisję wirusa, to niestety musimy się liczyć nadal tak bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń, a nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie obsłużyć 40 tys. chorych na COVID-19 - tłumaczył szef resortu

- Możemy oczywiście te łóżka zwiększyć do 60 tys., ale to już są scenariusze, które oznaczają brak wydolności, oznaczają duże kolejki karetek, które będą oczekiwały na przyjęcie - powiedział Adam Niedzielski.

- Żeby się przed tym scenariuszem ochronić, przechodzimy - oczywiście gdzie jest to możliwe - na pracę zdalną, a my jako administracja publiczna dajemy temu przykład - dodał.

Czy rząd wprowadzi nowe obostrzenia?

Minister zdrowia pytany był o ewentualne wprowadzenie nowych obostrzeń covidowych, jak na przykład wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych tylko dla osób z certyfikatami covidowymi.

- Jeżeli chodzi o zniesienie limitów do zera, tak by można było tylko na podstawie certyfikatów dotyczących nie tylko szczepienia, ale też testowania i statusu ozdrowieńca, to rzeczywiście rozpatrujemy taki scenariusz, ale tutaj czekamy na uchwalenie ustawy - tłumaczył Niedzielski, mając na myśli procedowaną w Sejmie tzw. ustawę ws. weryfikacji covidowej.

- Ta ustawa jest kluczowym narzędziem do walki, bo w tej chwili mamy określone limity, ale jak wszyscy wiemy z ich przestrzeganiem jest problem. Ustawa na pewno by wiele w tej sprawie wyjaśniła, zdjęła by wątpliwości, które pojawiają się z różnych stron - wyjaśniał.

Obostrzenia w Polsce

Aktualnie obowiązującymi obostrzeniami covidowymi są te wprowadzone 15 grudnia 2021 roku. Wówczas Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło limity w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych.

Obostrzenia covidowe wprowadzone 15 grudnia 2021 roku:

restauracje, bary i hotele - max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19),

kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne - max. 30 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19)

obowiązuje też zakaz jedzenia i picia w trakcie seansów w kinach oraz konieczne jest zakrywanie ust i nosa,

zamknięte do odwołania kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

Od 15 grudnia obowiązuje też obowiązkowy test na koronawirusa dla osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19 i to niezależnie czy takie osoby są zaszczepione przeciw COVID-19.

