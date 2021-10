Powrót na naukę zdalną? Czarnek przyznał: niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Powrót na naukę zdalną? - Niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Zwłaszcza w tych regionach, gdzie mamy bardzo dużą liczbę zakażeń - przyznał 26 października Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24

O możliwym powrocie szkół na naukę zdalną mówił 26 października Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24.

- Niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Zwłaszcza w tych regionach, gdzie mamy bardzo dużą liczbę zakażeń - przyznał szef MEiN.

Czarnek zastrzegł jednocześnie "natomiast jestem przekonany, że jeśli miałoby do tego dochodzić, to najpierw musiałoby dojść do wszystkich innych ograniczeń, które znamy".

- Wszyscy mamy świadomość, że ograniczenie nauki stacjonarnej, wyłączenie jej na dłuższy czas byłoby niezwykle szkodliwe dla dzieci i młodzieży - podkreślił minister.

Czarnek dodał, że "jeżeli chodzi o zamykanie szkół, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie".

- Decyzja należy do dyrektorów poszczególnych placówek, którzy uzgadniają ją ze służbami sanepidu z danego powiatu - dodał.

Zamknięcie szkół? Niedzielski: wykluczone

W temacie zamykania szkół przez koronawirusa wypowiadał się również w poniedziałek, 25 października, w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pytany o ponowne zamknięcie szkół odpowiedział, że "to akurat jest wykluczone".

- Nie ma takiego planu, szkoły pozostaną otwarte. Oczywiście, w razie konieczności, pojedyncze placówki będą czasowo przechodziły na nauczanie zdalne, inne na hybrydowe, ale co do zasady - dzieci będą uczyły się stacjonarnie - poinformował.

