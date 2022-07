Posłowie pytają, czemu Fundusz Medyczny nie działa. "Zamrażanie pieniędzy niebezpieczne dla pacjentów"

We wtorek 5 lipca obradował Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego, który zajął się działaniem powołanego w listopadzie 2020 roku Funduszu Medycznego

Posłowie pytali, dlaczego Fundusz nie działa, skoro w trzech z czterech jego subfunduszy nie wydatkowano do tej pory ani złotówki

- Zamrażanie tych środków w sytuacji, gdy mamy ograniczoną dostępność do leczenia, stanowi duże niebezpieczeństwo dla pacjentów - podkreślał przewodniczący Zespołu Rajmund Miller

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zapowiedzieli do końca 2022 roku dwa konkursy w zakresie wsparcia i modernizacji Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz lądowisk zlokalizowanych przy SOR-ach

Fundusz Medyczny. Posłowie pytają o wydatkowanie pieniędzy

W trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego poświęconego funkcjonowaniu Funduszu Medycznego posłowie wskazywali, że mimo dwuletniej działalności Funduszu w trzech z czterech jego subfunduszy nie wydatkowano do tej pory ani złotówki.

Przewodniczący Zespołu Rajmund Miller tłumaczył, że w ubiegłym roku w ramach Funduszu nie wykorzystano aż 3,5 mld zł, które przeszły na ten rok, co skutkuje, że w 2022 do wydatkowania będzie już ponad 7 mld zł.

- Ze względu na trudną sytuacją opieki zdrowotnej w Polsce, na jej niedostateczne zorganizowanie, mamy ogromną nadumieralność. Fundusz Medyczny miał stanowić rezerwę na szybką poprawę opieki, zwłaszcza pacjentów z chorobami rzadkimi oraz onkologicznymi - podkreślał.

- Niestety, jest dużo zastrzeżeń do działania tego Funduszu, dlatego chcielibyśmy poznać plany na dalsze jego funkcjonowanie - tłumaczył Miller.

Poseł Marek Hok przyznał, że choć Fundusz powstawał w okolicznościach bardzo kontrowersyjnych, mimo wszystko dawał nadzieję na poprawę sytuacji polskich pacjentów.

- Miał zapewnić dodatkowe finansowanie systemu ochrony zdrowia, a tymczasem, choć pacjenci czekają na profilaktykę, z tych subfunduszy nie wydaje się ani złotówki - tłumaczył Hok.

"Zamrażanie pieniędzy dużym niebezpieczeństwem dla pacjentów"

Przewodniczący Miller podkreślał zaś, że każda złotówka Funduszu to nie dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Zabierana jest z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Zamrażanie tych środków w sytuacji, gdy mamy ograniczoną dostępność do leczenia, stanowi duże niebezpieczeństwo dla pacjentów - tłumaczył Miller.

- Chcemy się dowiedzieć, jakie są plany, jak Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać zamrożenie pieniędzy, które miały być przeznaczone dla pacjentów - pytał przewodniczący Zespołu.

Reprezentująca na posiedzeniu stronę społeczną prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorota Korycińska pytała o sens istnienia Funduszu.

- Po tym czasie jego działania możemy jedynie stwierdzić, że Fundusz się nie udał - przyznała.

- Nie można zamrażać, odkładać żadnych środków na opiekę nad pacjentem. Przecież oni na to czekają. Czyje to są pieniądze? Nasze. Czy my jako społeczeństwo wyrażamy zgodę, aby nasze pieniądze zdeponowano w jakimś banku i czekały one na lepsze czasy. To jest coś niedopuszczalnego - podkreślała Korycińska, pytając jednocześnie o koszty funkcjonowania Funduszu.

- Zamiast mrozić pieniądze, powinny one wrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia, który lepiej sobie z nimi poradzi niż ten specjalnie powołany Fundusz, który jest hamulcowym - dodała.

"W tym roku planujemy dwa konkursy w zakresie wsparcia i modernizacji SOR"

- Opinia publiczna oczekuje wydatków i rzeczywiście na razie one się nie pojawiają, ponieważ umowy nie są zawarte. Natomiast prowadzone są bardzo intensywne prace i w pewnym momencie nastąpi punkt przesilenia, co skutkować będzie pojawieniem się efektów - odpowiadała Katarzyna Przybylska, zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

- Ustawa o Funduszu weszła w życie w listopadzie 2020 roku, w samym środku pandemii, dlatego pracownicy siłą rzeczy byli zaangażowani w walkę z COVID-19. W tej chwili tych efektów wdrażania jeszcze nie widać, ale podjęte prace je przyniosą - wyjaśniała.

- W tym roku planujemy dwa konkursy w zakresie wsparcia i modernizacji Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz w zakresie budowy i modernizacji lądowisk zlokalizowanych przy SOR-ach. Prace nad tym są zaawansowane - podkreśliła.

- Jeżeli chodzi o subfundusz infrastruktury strategicznej, w grudniu zeszłego roku został ogłoszony nabór wniosków. Jesteśmy po ocenie zgłoszonych wniosków i czekamy na uzupełnianie wskazanych przez nas poprawek. Po uzupełnieniu przez wnioskodawców przeprowadzimy ponowną ocenę i w sierpniu powinna być lista rankingowa - dodała Przybylska.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Zespołu zaapelował, "aby decydenci słuchali specjalistów w sprawie organizacji ochrony zdrowia i wydatkowania pieniędzy ratujących życie pacjentów".

