Polska będzie uznawać szczepienia wykonane za granicą. LISTA wymagań

Od 30 września do krajowego systemu ewidencji szczepień można wprowadzać informacje o szczepieniu wykonanym za granicą

W systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19

Warunkiem uznania szczepienia dokonanego za granicą jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną dokumentu potwierdzającego przyjęcie szczepienia

Minister Zdrowia informuje, że począwszy od 30 września 2021 r., każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), szczepienia dokonanego za granicą.

Certyfikat szczepienia tłumaczony przysięgle

Na podstawie wprowadzonej do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia poza granicami kraju oraz po realizacji pełnego cyklu szczepienia, w systemie e-Zdrowie zostanie automatycznie wygenerowany Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC), który będzie można samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnych „mObywatel” i „mojeIKP” lub poprosić o wydrukowanie UCC z aplikacji gabinetowej podczas wizyty w punkcie szczepień.

Każdorazowo, warunkiem niezbędnym do uznania szczepienia dokonanego za granicą w krajowym systemie e-Zdrowie (P1) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikat/zaświadczenie) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia,

tłumaczenia na język polski dokumentu o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego,

oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia (załącznik nr 1).

Dostarczone dokumenty, o których mowa w pkt 1 (kopia) oraz w pkt 2-3 (oryginał) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Z dokumentami należy zgłosić się do punktu szczepień

Uprawnionymi do wprowadzenia do systemu dokumentacji poświadczającej przyjęcie szczepienia wykonanego poza granicami kraju są osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, który przystępując do Narodowego Programu Szczepień utworzył punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Aktualny wykaz punktów szczepień jest podawany do publicznej wiadomości w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z ich właściwością terytorialną oraz na mapie punktów szczepień pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktowszczepien#/.