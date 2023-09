Polak będzie doradzał ministrowi zdrowia Ukrainy. "Amerykanie szykują drugi plan Marshalla"

- Trzeba pamiętać, że oprócz wroga fizycznego, jakim jest imperialistyczna Rosja, Ukraina walczy z wrogiem, jakim jest brak przejrzystości i korupcja oraz brak racjonalności - mówi Krzysztof Łanda, który wkrótce będzie doradzał tamtejszemu Ministerstwu Zdrowia

Dodaje: - Amerykanie szykują drugi plan Marshalla. Przygotowali 100 domen. Widziałem te domeny i miałem okazję konsultować 16 z nich, które dotyczą systemu opieki zdrowotnej z tego planu

W jego ocenie ktoś wykonał bardzo dobrą robotę, wpisując Ukrainę jako całość w niezwykle ciekawą układankę państw rozwiniętych i demokratycznych

- Jeżeli to się uda, to będzie ogromny sukces, a jest w naszym interesie narodowym, żebyśmy po stronie wschodniej mieli demokratycznego, racjonalnego, przejrzystego partnera. Silnego partnera - podkreśla

Amerykanie szykują dla Ukrainy drugi plan Marshalla

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Za jakiś czas będzie pan doradzał ministrowi zdrowia Ukrainy.

Dr Krzysztof Łanda: Od października.

To niedługo. Orientuje się pan już zapewne, jakie tam są potrzeby, jakie zagrożenia?

Trzeba pamiętać, że oprócz wroga fizycznego, jakim jest imperialistyczna Rosja, Ukraina walczy z wrogiem, jakim jest brak przejrzystości i korupcja oraz brak racjonalności. Z tym Ukraina musi się zmierzyć. Na szczęście podejmuje takie działania, które widać, że mocno ograniczają te tendencje korupcjogenne.

Przypominam sobie, jak Polska była w tej sytuacji jeszcze w latach 90. dwudziestego wieku i myśmy też mieli problem z korupcją. Udało się ją zlikwidować praktycznie w ogóle, jeśli chodzi o policję i urzędy.

Dzisiaj mamy przejrzystą politykę lekową. Nikt dzisiaj nie stawia Polski pod pręgierzem krytyki, że nie spełniamy dyrektywy przejrzystości. To są ogromne zmiany. Myślę, że podobne zmiany powinny nastąpić w Ukrainie. Widzę, że władze Ukrainy do tego bezwzględnie dążą i myślę, że mogę ten cel pomóc osiągnąć.

A jeśli chodzi o kwestie systemowe. Amerykanie szykują drugi plan Marshalla. Przygotowali 100 domen. Widziałem te domeny i miałem okazję konsultować 16 z nich, które dotyczą systemu opieki zdrowotnej z tego planu. To są bardzo dobrze przemyślane domeny.

Muszę powiedzieć, że ktoś wykonał bardzo dobrą robotę, wpisując Ukrainę jako całość w niezwykle ciekawą układankę państw rozwiniętych i demokratycznych. Jeżeli to się uda, to będzie ogromny sukces, a jest w naszym interesie narodowym, żebyśmy po stronie wschodniej mieli demokratycznego, racjonalnego, przejrzystego partnera. Silnego partnera.

Krzysztof Łanda od października będzie doradcą ministra zdrowia Ukrainy

Mówimy tu o środkach amerykańskich, ale wiem, że i Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy, i Japończycy i inne kraje też przygotowują pieniądze na pomoc Ukrainie. To będą naprawdę duże środki finansowe. Natomiast one pojawią się po wojnie wtedy i tylko wtedy, jeśli ci, co będą dysponentami tych środków, będą pewni, że to jest przejrzyście i racjonalnie wydatkowane.

Powstaje pytanie, jak osiągnąć tą przejrzystość i racjonalność? Wydaje mi się, że można zbadać, jak funkcjonują najlepsze systemy opieki zdrowotnej na świecie i zaproponować rozwiązania, po pewnych modyfikacjach, w przystosowaniu do Ukrainy, żeby tak je wdrożyć.

Plan, który niechcący wpadł mi do głowy, to tzw. SPAS, czyli systemic pilots among soldiers. "Spas" po ukraińsku znaczy uchronić kogoś, uratować. Słyszałem ciągle, że plan Marshalla dla Ukrainy ma być realizowany po wojnie. Ale wydaje mi się, że to może być trudne, dlatego że Winston Churchill wygrał wojnę, ale przegrał wybory po wojnie. Nie wiem, jak będzie w Ukrainie.

Dlatego już teraz jest potrzeba, żeby zrobić reformę systemu opieki zdrowotnej, nie po wojnie. Po wojnie partie będą blokować się nawzajem i to może być trudne. Tymczasem żołnierze i ich rodziny potrzebują opieki zdrowotnej już teraz, nie za ileś lat. Teraz można zreformować system dla żołnierzy i ich rodzin, wdrożyć go, bo teraz jest tam prosta, pionowa struktura, łatwo się obecnie podejmuje decyzje, ten system można zreformować szybko i skutecznie.

Natomiast jeżeli te zmiany posłużą dobrze żołnierzom i ich rodzinom, to wtedy będzie też mniejszy opór społeczeństwa. Wszyscy będą chcieli, żeby te rozwiązania objęły całe społeczeństwo. I na tym polega ten plan. Wpadłem na niego razem z Davidem Rubensem z Institute of Strategy Risk Management.

Przygotowaliśmy propozycję i ona się spodobała. Jeśli się spodobała, to jestem do dyspozycji. Jeśli reformy będą szły, jestem do dyspozycji. Jeżeli nie będą szły, to tak jak z Ministerstwa Zdrowia odszedłem, tak stamtąd odejdę.

Dr Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, prezes firmy MedInvest Scanner, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, b. prezes HTA Audit, założyciel Watch Health Care Foundation.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.