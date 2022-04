Piotrowska-Rutkowska: Rozszerzmy rolę farmaceuty. Chcemy kolejnych usług w aptekach bez pilotażu

Kryzys kadrowy w ochronie zdrowia był tematem posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, która odbyła się 6 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Podczas dyskusji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, zwróciła uwagę na ograniczenie roli farmaceutów w polskim systemie ochrony zdrowia.

- Przez bardzo wiele lat rola farmaceutów i aptek ogólnodostępnych była ograniczana do roli dystrybucyjnej. To jest rola, która właściwie skończyła się już w XIX wieku. Jeżeli nie zmienimy podejścia, to chętnych do podejmowania studiów na kierunku farmacja będzie coraz mniej - tłumaczyła.