Piotr Pisula. Do września przewodniczący Porozumienia Rezydentów. Kim jest ta znana twarz protestu medyków?

Autor: Iwona Bączek • Źródło: Rynek Zdrowia • 16 września 2021 19:00

Piotr Pisula był do września przewodniczącym Porozumienia Rezydentów. Mówi nam dlaczego zrezygnował, dlaczego mimo to zaangażował się aktywnie w protest w Białym Miasteczku i co najbardziej go boli w ochronie zdrowia.