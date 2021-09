Pielęgniarki i farmaceuci powinni szczepić przeciw grypie. Eksperci nie mają wątpliwości

Potrzebne jest dalsze rozszerzenie dostępu do szczepień - szczególnie jeśli chodzi o dzieci - uważa prof. prof. Adam Antczak

- Pielęgniarki są w Polsce kształcone na poziomie wyższym nie potrzebują dodatkowych szkoleń z zakresu badań fizykalnych i szczepień, ale ustawa utknęła w Sejmie - przypomina wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Ruszyła już przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

Profilaktyka chorób zakaźnych. Świadomość rośnie?

Eksperci rozmawiali, między innymi o wpływie pandemii na wzrost świadomości społecznej dotyczącej profilaktyki chorób zakaźnych.

- Myślenie o szczepieniach, a także praktyka, stała się dzięki pandemii masowa. W przypadku szczepień przeciw grypie też nastąpił postęp. Udało się rozszerzyć grupy, dla których szczepienia są bezpłatne - np. dla kobiet w ciąży i dla seniorów 75+. Od tego roku szczepienie przeciw grypie jest rejestrowane, tak jak szczepienie przeciw COVID-19 - przypominał prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Podkreślił, że wytyczne o rejestrowaniu pacjentów zaszczepionych na grypę to duży postęp, bo pozwoli to monitorować sytuację na bieżąco. Ekspert podkreślał, że nie da się odróżnić grypy od COVID-19 bez badań laboratoryjnych, dlatego działanie prewencyjne w postaci szczepienia jest bardzo ważne.

- Potrzebne jest dalsze rozszerzenie dostępu do szczepień - szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Oczekiwalibyśmy szybszych i bardziej zdecydowanych działań ze strony parlamentu. Chodzi o możliwość kwalifikowania do szczepień przez pielęgniarki" - powiedział prof. Antczak.

Wzrost liczby szczepień przeciw grypie jest niewielki

- Pielęgniarki są w Polsce kształcone na poziomie wyższym nie potrzebują dodatkowych szkoleń z zakresu badań fizykalnych i szczepień, ale ustawa utknęła w Sejmie. Z tego co mi wiadomo, została przełożona na 29 września" - powiedziała Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Eksperci podnosili też temat wykorzystania farmaceutów, którzy już szczepią pacjentów w aptekach. Podczas pandemii 776 farmaceutów wykonuje szczepienia przeciw COVID-19 w 443 aptekach. Łącznie podano w tych miejscach 70 tys. szczepień.

- Nie ma merytorycznego powodu, żeby nie szczepić przeciw grypie w aptekach - tak, jak to robimy w przypadku szczepień na COVID-19 - powiedział prof. Antczak.

Rok temu szczepienie przeciw grypie przyjęło 6 proc. polskiej populacji. To wzrost o 43 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, ale zdaniem ekspertów nie oznacza to, że społeczeństwo ma większą odporność, bo 6 proc. to nieistotna statystycznie wartość.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Przypomnijmy, że ruszyła już przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, między innymi dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

Z kolei przeciwko COVID-19 wykonano dotychczas w Polsce (od 27 grudnia 2020 r.) ponad 37 mln szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych przekracza 19,3 mln. Minionej doby wykonano 34,1 tys. szczepień.

