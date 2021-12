Pięć rekomendacji Rady Medycznej. Prof. Horban: "Ograniczenie do niezbędnego minimum" imprez i handlu

Sprawdź: Pogarsza się sytuacja Szpitala Specjalistycznego. Nie ma lekarzy, pielęgniarek i pieniędzy

Zasiłek na kwarantannie. ZUS wprowadza nowe zasady

Od 1 grudnia UCK wstrzymuje wszystkie przyjęcia. Ważą się losy oddziału ratunkowego

Doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban pytany był w środę,1 grudnia, w Programie III Polskiego Radia, m.in. o to, czy on i pozostali członkowie Rady Medycznej czują się słuchani przez premiera i przez rząd.

- Dla nas istotne jest to, czy jesteśmy słuchani przez społeczeństwo - odpowiedział.

Pytany był także, czy Rada Medyczna rekomendowała rządowi inne, może bardziej restrykcyjne, mniej popularne, rozwiązania na ten etap walki z pandemią COVID-19.

- Ostatnie stanowisko Rady mówi o pięciu punktach. Po pierwsze: jak najszersze szczepienie osób do tej pory niezaszczepionych, to powtarzamy jak mantrę, do znudzenia. Po drugie (...): przyjęcie trzeciej dawki przez osoby do tego uprawnione, bo to też jest czynnikiem niesłychanie ważnym. Przyjęcie trzeciej dawki w znakomity sposób poprawia odpowiedź immunologiczną - powiedział.