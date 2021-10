Paszport covidowy warunkiem przyjęcia do szpitala? Kraska: opracowaliśmy standardy

W wieczornym programie "Gość Wydarzeń" pojawił się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poruszył on temat obecnej sytuacji pandemicznej w kraju, a także wypowiedział się na temat przebiegu całego procesu szczepień.

Jak stwierdził, "nie wyciągnęliśmy wniosków z poprzednich fal". Zdaniem wiceszefa resortu zdrowia Polacy lekceważą wciąż obowiązujące restrykcje oraz wprowadzone zabezpieczenia, czyli dystans, maseczki i dezynfekcja.

Dodał również, że wciąż wiele osób nie zaszczepiło się. W związku z tym zostały wprowadzone ostrzejsze przepisy egzekwujące nałożone obostrzenia.

- Na pewno w tej chwili musimy wyegzekwować obostrzenia, które są, czyli maseczka w komunikacji miejskiej, w supermarketach. Wiem, że to się dzieje z dużą intensywnością, że służby policyjne i sanitarne egzekwują to i nakładają mandaty. Może to skłoni nas wszystkich, byśmy stosowali się do maseczek – powiedział Kraska.