Pacjent często nie wie, jak posługiwać się wyrobem medycznym. Kto powinien tego uczyć?

W systemie konieczne jest stworzenie warunków pozwalających na edukowanie pacjentów w zakresie stosowania wyrobów medycznych - podkreślają eksperci

- Chodzi, na przykład o tak elementarne czynności jak prawidłowa zmiana pieluchomajtek - mówi dr Mariola Rybka, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Podkreśla, jak ważna dla osób z niepełnosprawnością jest nauka, np. przemieszczania się na wózku inwalidzkim czy korzystania z aparatu słuchowego

Takie informacje powinny być udzielane pacjentom, m.in. podczas stacjonarnej rehabilitacji, a także w sklepach medycznych - wskazuje dr Mariola Rybka

Wyroby medyczne muszą być odpowiednio używane

Dr Mariola Rybka, konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej podkreśla, że w Polsce jest ponad 2 mln przewlekle chorych osób z niepełnosprawnością, które są całkowicie unieruchomione.

- Dla tych pacjentów brak dostępu lub ograniczona dostępność wyrobów medycznych powoduje, między innymi znaczne obniżenie jakości ich życia. To z kolei wywołuje całą kaskadę następstw, w tym związanych z problemami psychologicznymi i psychiatrycznymi - zaznaczała.

- Zajmuję się, między innymi pacjentami w zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach opieki długoterminowej. Przyjmując te osoby pytam ich najbliższych, czy mają jakikolwiek sprzęt usprawniający. Wtedy przekonuję się, jak wielu chorych oraz ich opiekunów nie potrafi posługiwać się takimi wyrobami, co powoduje, że pacjenci z nich nie korzystają lub używają je w niewłaściwy sposób. Dotyczy to różnych produktów, w tym stomijnych, do których dostęp jest wręcz niezbędny dla normalnego funkcjonowania - podkreśliła konsultant krajowa.

Wiedzę o wyrobie medycznym mogą przekazywać pielęgniarki

Podkreśla, jak ważna dla osób z niepełnosprawnością jest nauka, np. przemieszczania się na wózku inwalidzkim czy korzystania z aparatu słuchowego. - Tymczasem zdarza się, że do zakładu opiekuńczo-leczniczego czy pielęgnacyjno-opiekuńczego zgłaszają się niedosłyszący i ich najbliżsi, z zapakowanym w pudełku aparatem słuchowym, który nie był wcześniej przez tych pacjentów używany, bo nikt im nie przekazał, w jaki sposób należy posługiwać się tym urządzeniem - mówi konsultant krajowa.

Wskazuje, że w systemie konieczne jest stworzenie warunków pozwalających na edukowanie pacjentów oraz członków ich rodzin w zakresie stosowania wyrobów medycznych: - Chodzi, na przykład o tak elementarne czynności jak prawidłowa zmiana pieluchomajtek, wymagająca odpowiedniego ułożenia pacjenta - tłumaczy.

Kto i gdzie powinien uczyć pacjentów obsługi wyrobów medycznych, często niezbędnych dla normalnego, codziennego funkcjonowania? Zdaniem dr Marioli Rybki, być może warto elementy edukowania pacjentów w tym zakresie wziąć pod uwagę w pracach nad zmianą standardu kształcenia pielęgniarek, które trwają w Ministerstwie Zdrowia.

- Należałoby więc rozważyć umieszczenie tego aspektu kształcenia pielęgniarek w ramach oceny efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności o postaw społecznych - zwraca uwagę dr Mariola Rybka. Wskazuje, że taka zmiana pozwoliłaby zespołom pielęgniarskim przekazywać pacjentom konieczną wiedzę o zasadach używania wyrobów medycznych.

Sklepy medyczne kolejnymi źródłami informacji

Dodaje, że kolejnymi miejscami, w których takie informacje mogą, a wręcz powinny być udzielane pacjentom, ich rodzinom czy opiekunom, są sklepy zaopatrzenia medycznego.

- Personel sklepów sprzedających, między innymi sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami, powinien wyjaśniać kupującym, w jaki sposób należy stosować te produkty - uważa ekspertka.

- Zwiększenie dostępności wyrobów medycznych, z których pacjenci potrafią korzystać w swoim środowisku domowym, nie tylko poprawia jakość ich życia, ale też istotnie odciąża finansowo system opieki. Dotyczy to, między innymi worków i innych produktów stomijnych - zwraca uwagę konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

- Im więcej dołożymy starań, aby pacjenci pozostający w warunkach środowiska domowego otrzymywali sprzęt o jakości minimalizującej ich niepełnosprawność, tym większa jest szansa na to, by nakłady na opiekę stacjonarną były redukowane na rzecz opieki domowej. To także droga do tak pożądanej deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej - konkluduje dr Mariola Rybka.

Nie zapominajmy o wypożyczalniach

Natomiast Aleksandra Włodarska vel Głowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO - przypomina, że kolejnymi miejscami, w których pacjenci i ich najbliżsi powinni otrzymywać rzetelne, profesjonalne informacje na temat używania wyrobów medycznych, są ich wypożyczalnie.

- Sporo osób niedosłyszących korzysta z banków aparatów słuchowych, które są tam wypożyczane nieodpłatnie w różnych sytuacjach. Na przykład kiedy trzeba poczekać na serwis zepsutego aparatu - tłumaczy.

- Myślę, że kwestię funkcjonowania wypożyczalni różnego rodzaju wyrobów medycznych należałoby uregulować systemowo. Bardzo ważne jest jednak, aby w takich wypożyczalniach pracowały osoby, które będą nie tylko przekazywały informacje o zasadach używania danego produktu, ale też pomogą w jego dobraniu do indywidualnych potrzeb pacjenta - stwierdza Aleksandra Włodarska vel Głowacka.

Taką edukację należy prowadzić podczas stacjonarnej rehabilitacji

Z kolei w opinii Roberta Jagodzińskiego, prezesa Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, paradoks obecnych przepisów polega na tym, że aby pacjentowi można przepisać pierwszy wózek inwalidzki, musi najpierw opuścić szpital, np. po 3-miesięcznym leczeniu i rehabilitacji, a następnie udać się do poradni, a dopiero tam może mieć zlecony wózek.

- To należy zmienić, gdyż leczenie oraz rehabilitacja jest zarazem procesem adaptacji do wózka inwalidzkiego, więc powinien on być zlecany na wcześniejszym etapie niż obecnie - zaznacza.

Także dr Mariola Rybka zauważa, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłaby nauka posługiwania się wyrobami medycznymi już na etapie hospitalizacji czy korzystania przez pacjenta ze stacjonarnej rehabilitacji. - Obecnie niektóre wyroby medyczne pacjent otrzymuje dopiero przy wypisie ze szpitala. Proszę mi wierzyć, że często pacjent i jego rodzina nie wiedzą, jak prawidłowo posługiwać się takim sprzętem - podkreśla.

- W przypadku pacjentów z niepełnosprawnościami wyrób medyczny nie tylko wpływa na jakość leczenia i efektywność rehabilitacji, ale też stwarza ogromne możliwości kompensacyjne, czyli pomaga tym osobom w codziennym funkcjonowaniu - nauce, pracy, zakładaniu rodziny - podsumowuje Robert Jagodziński.

Wszystkie wypowiedzi pochodzą z debaty redakcyjnej Rynku Zdrowia pt. "Wyroby medyczne - jak poprawić ich dostępność. Wyzwania, bariery, możliwości" (Warszawa, 5 lipca 2022 r.).

