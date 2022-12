Pacjenci ocenią rejestrację na wizytę i zaangażowanie lekarza. Rusza badanie jakości udzielanych świadczeń

Ministerstwo Zdrowia i NFZ chcą wiedzieć, jak pacjenci oceniają jakość udzielanych świadczeń w placówkach medycznych

Badanie będzie prowadzone na Internetowym Koncie Pacjenta. Poza tym do osób, które skorzystały z leczenia u specjalisty, będą dzwonić także ankieterzy w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia

– Opinia pacjenta jest kluczowa do udoskonalania systemu ochrony zdrowia. On ma być budowany właśnie wokół potrzeb pacjenta – komentuje badanie minister zdrowia dr Adam Niedzielski

W badaniu pacjenci będą pytani m.in. o ocenę sprawności w zapisaniu pacjentów na wizytę, zachowania i postawy pracowników rejestracji, zaangażowania lekarza czy stopnia zrozumiałości informacji

Pacjenci ocenią rejestrację na wizytę i zaangażowanie lekarza

Rusza badanie opinii pacjentów na temat jakości świadczeń, których im udzielono. - Poznanie opinii pacjentów pomoże zdiagnozować najczęstsze problemy, na jakie natrafiają. W efekcie poprawi to usługi, tak by były lepiej dostosowane do potrzeb pacjentów – poinformowali w komunikacie z 15 grudnia przedstawiciele Centrum e-Zdrowia.

Badanie będzie prowadzone na Internetowym Koncie Pacjenta. Poza tym do osób, które skorzystały z leczenia u specjalisty, będą dzwonić także ankieterzy w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Poprawa jakości opieki zdrowotnej to element długofalowej polityki Ministerstwa Zdrowia. Badanie jakości to jeden z pierwszych elementów, który ma przynieść wymierne efekty dla pacjentów – dodają w CeZ.

Pytania zadawane pacjentom w ankiecie zamieszczonej w Internetowym Koncie Pacjenta oraz telefonicznie przez ankietera będą identyczne.

Jest to pięć pytań, które dotyczą:

sprawności w zapisaniu pacjentów na wizytę

zachowania i postawy pracowników rejestracji

zaangażowania lekarza

stopnia zrozumiałości informacji

prawdopodobieństwa polecenia placówki w przyszłości.

Pacjenci w każdym z obszarów będą mogli przydzielić ocenę w skali 1 do 10. W Internetowym Koncie Pacjenta będą mogli ocenić w ten sposób zrealizowane zdarzenia medyczne. Znajdą je w zakładce „Historia leczenia”. Z kolei ankieterzy sami skontaktują się z pacjentem. Jeżeli zachowanie lub tożsamość ankietera będą budzić wątpliwości, to pod bezpłatnym numerem infolinii NFZ – 800 190 590 – pacjenci mogą zweryfikować i potwierdzić dane ankietera.

"Chcemy poznać zdanie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą"

Do udziału w badaniu zachęcają szefowie Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz CeZ.

– Opinia pacjenta jest kluczowa do udoskonalania systemu ochrony zdrowia. On ma być budowany właśnie wokół potrzeb pacjenta. Proszę więc o poważne potraktowanie tej ankiety, bo dzięki niej każdy z nas będzie mógł wkrótce korzystać z profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi opieki medycznej – komentuje minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Włączenie pacjentów w proces udoskonalania i rozwijania usług oferowanych przez publiczną opiekę zdrowotną sprawi, że zaczniemy realnie odpowiadać na ich potrzeby. Bez poznania opinii pacjentów i bez chęci uwzględnienia jej nie uda nam się wprowadzać innowacji, które podniosą poziom usług oferowanych pacjentom – dodaje Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Z kolei Filip Nowak, prezes NFZ, podkreśla, że Fundusz monitoruje jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej, „dlatego tak ważna jest dla nas opinia pacjentów na temat warunków udzielania świadczeń w placówkach leczniczych”.

- Dzięki ankiecie chcemy poznać zdanie pacjentów o funkcjonowaniu placówek, w których się leczą i wskazać obszary, które wymagają poprawy. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią. Każdy głos jest dla nas bardzo ważny – dodaje.

Jak zapewniają przedstawiciele CeZ ankieta jest anonimowa. - Mimo, że pacjent wypełnia ją we własnym IKP, do wysłanej ankiety nie zostaną dołączone jego dane. Natomiast ankieterzy telefoniczni znają tylko numer telefonu, płeć pacjenta, placówkę, w której się leczył, oraz datę skreślenia pacjenta z harmonogramu przyjęć, prowadzonego przez tę placówkę. Ankieterzy nie mają dostępu do imienia i nazwiska pacjenta ani do jego numeru PESEL. Nie dysponują również informacjami wrażliwymi, np. nie wiedzą, z których świadczeń medycznych korzystali pacjenci – zapewnia Centrum.







