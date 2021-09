Opiekun medyczny nie musi wracać do szkoły. OSOM odpowiada na wątpliwości

Nauka opiekuna medycznego została wydłużona z 1 roku do 1,5 roku. Oznacza to zmianę kompetencji opiekuna medycznego oraz podstawy programowej nauczania do tego zawodu

W środowisku opiekunów medycznych pojawiają się pytania o to czy będą organizowane kursy doszkalające i jak będą traktowani w zawodzie opiekunowie z dotychczasowymi kwalifikacjami

Szef Stowarzyszenia Krajowe Centrum Opiekunów Medycznych Marcin Staszak obawia się czy opiekunowie będą ponownie wysłani do szkoły

Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kompetencji w ramach krótszych kursów, o czym zapewniało Ministerstwo Zdrowia - mówi w nawiązaniu do tych obaw prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych Bartosz Mikołajczyk

Dodatkowo uzupełnienie kwalifikacji nie jest przymusem. Dla obecnych opiekunów medycznych, w zakresie kompetencji czy możliwości pracy, nic się nie zmienia - dodaje Bartosz Mikołajczyk

Opiekun medyczny po nowemu. W jaki sposób będą mogli uzupełnić wykształcenie?

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych (OSOM) Bartosz Mikołajczyk odniósł się do obaw jakie Stowarzyszenia Krajowe Centrum Opiekunów Medycznych (SKCOM) wyraża w związku ze zmianami w kształceniu opiekunów medycznych od 1 września.

O wątpliwościach SKCOM pisaliśmy wczoraj. Stowarzyszenie dopytuje o możliwość uzupełniania wykształcenia w oparciu o kursy doszkalające u tych opiekunów medycznych, którzy są po rocznej szkole policealnej. Szef Stowarzyszenia Krajowe Centrum Opiekunów Medycznych Marcin Staszak zapytanie w tej sprawie skierował do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jego zdaniem odpowiedź CKE sugeruje, że ci opiekunowie są ponownie wysyłani do szkoły.

- Obecni opiekunowie medyczni mają mieć możliwość uzupełnienia kompetencji w ramach krótszych kursów, o czym zapewniało Ministerstwo Zdrowia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych jest w stałym kontakcie z MZ w tej sprawie - poinformował Bartosz Mikołajczyk, prezes zarządu OSOM, odpowiadając na FB Marcinowi Staszakowi.

Mikołajczyk: Opiekunowie medyczni uzupełnią kompetencje w ramach szkoleń

Bartosz Mikołajczyk, prezes zarządu OSOM przedstawił następujące informacje:

1. CKE jest organem, którego ustawowe kompetencje obejmują przygotowanie egzaminów, w tym egzaminów zawodowych. Nie jest to jednak organ, który realizuje dokształcanie w zawodach czy też decyduje o formie dokształcania. Zgodnie z pismem (pismo z CKE, które otrzymało SKCOM - red.), aby podejść do egzaminu w kwalifikacji MED.14 należy ukończyć kształcenie w zakresie tej kwalifikacji, które obecnie trwa 1,5 roku i jest realizowane w szkole policealnej w 1,5 rocznym kształceniu dziennym lub stacjonarnym.

CKE odnosi się wyłącznie do egzaminów, które będą realizowane zgodnie z kształceniem w zawodzie dla osób, które rozpoczynają kształcenie w nowej formule. Nie odnoszą się do poprzednich kwalifikacji w zawodzie (Z.4, MS.04, MED.03), gdyż kończąc te kwalifikacje można było ukończyć egzamin wyłącznie w ramach tej kwalifikacji. Osoby, które ukończyły szkolenie w ramach innej kwalifikacji nie mogą podejść do egzaminu zawodowego dla kwalifikacji MED.14. To było oczywiste.

2. Jak wielokrotnie informowaliśmy opiekunowie medyczni będą mieli możliwość nabycia nowych kompetencji w formie krótszych szkoleń. To zagadnienie ma również regulować ustawa o niektórych zawodach medycznych, która jest w trakcie opracowywania o czym byliśmy zapewniani przez Ministerstwo Zdrowia.

Na ten moment oczekujemy na szczegółowe informacje, jednak prace nad tymi rozwiązaniami trwają. Dodatkowo uzupełnienie kwalifikacji nie jest przymusem. Obecni opiekunowie mogą zdecydować się na pozostanie przy obecnym zakresie czynności – nie będą mogli ich wykonywać bez właściwego przeszkolenia. Nie jest też prawdą to co podnoszą niektóre szkoły, że opiekun medyczny bez rozpoczęcia nauki od początku nie będzie mógł już pracować w zawodzie. Dla obecnych opiekunów medycznych, w zakresie kompetencji czy możliwości pracy, nic się nie zmienia.

Szkolenia dla opiekunów medycznych obejmą tylko dodatkowe treści

3. Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, która była wysyłana do szkół policealnych w odpowiedzi na ich zapytania, Ministerstwo Zdrowia zgłosiło, w ramach REACT UE projekt który zakłada realizację kursów, w związku z rozszerzeniem podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny.

„Obecnie trwają pracę nad zaprogramowaniem środków z instrumentu REACT-EU, gdzie ich implementacja uzależniona jest od akceptacji przez Komisję Europejską projektu zgłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia" - podaje MZ

Tak jak wielokrotnie informowaliśmy jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i czekamy na oficjalne informacje, które będziemy mogli opublikować. Jedno jest pewne. Byliśmy zapewniani w rozmowach, że obecni opiekunowie medyczni będą mieli możliwość uzupełnienia kompetencji w formie krótszych szkoleń, które obejmą tylko dodatkowe treści. Dodatkowo ma to znaleźć również uregulowanie w tworzonej ustawie o zawodzie opiekuna medycznego.

Czy nastąpi spadek zainteresowania kształceniem?

Prezes Mikołajczyk dodaje: Zatem prosimy o jedno. Cierpliwość. Proszę zauważyć, że opiekunowie medyczni, którzy rozpoczęli kształcenie od września 2021 na rynek pracy wejdą ok. II kwartału 2023 roku. Wtedy też będzie możliwa weryfikacja ilości osób, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie, a zatem czy występuje spadek zainteresowania kształceniem wyrażane przez najważniejszy tu czynnik – czyli ilość osób, które zdobyły dyplom zawodowy.

Obecni opiekunowie medyczni mają zatem jeszcze 1,5 roku na uzupełnienie różnic programowych, tak by zdobyć nowe czynności zanim na rynek pracy wejdą osoby kształcone w nowym systemie.

Prosimy również opiekunów medycznych o opieranie się w wypowiedziach na sprawdzonych i rzetelnych informacjach - napisał prezes Mikołajczyk na FB.

