Oddziały covidowe na ostatnią chwilę. Wizja zamknięcia oddziałów paraliżuje pracę szpitali

Większość szpitali nie jest gotowa na walkę z czwartą falą - alarmuje Rzeczpospolita

Szefowie szpitali obawiają się, że dowiedzą się o przekształceniach oddziałów w jednoimienne z dnia na dzień

Niepewność nie służy planom terapeutycznym ani zawodowym - mówi cytowany w "Rz" dr Marcin Pakulski, pulmonolog i były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Oddziały covidowe na ostatnią chwilę? Tego boją się dyrektorzy

Jak donosi "Rz", pracownicy szpitali obawiają się nagłych decyzji wojewodów o przekształceniach oddziałów lub całych szpitali w covidowe.

- Ta niepewność nie sprzyja ani planom terapeutycznym, ani zawodowym. Trudno planować leczenie, gdy nie wiemy, czy oddział nie zostanie wyłączony z podstawowej działalności - informuje cytowany w Rzeczpospolitej dr Marcin Pakulski.

W ocenie Pakulskiego takie działanie wywołuje niepokój wśród personelu, bo ten nie chce pracować na oddziałach covidowych. Specjalista zwraca uwagę na trudności organizacyjne - w tym wypisanie pacjentów czy kupno remdesiviru - i wskazuje na "brak jasnego planu" względem kolejności przekształceń.

Personel i pacjenci wchodzą w czwartą falę z większą wiedzą

Prof. Jarosław J. Fedorowski cytowany w "Rz" podkreśla, że istnieją problemy organizacyjne - brakuje centrów koordynacji ruchu pacjentów, co niesie ryzyko powstania kolejki karetek na podjeździe i puste SOR-y w innych miejscach, przemęczenie lekarzy w jednym szpitalu i brak chorych w innych.

Jednak zdaniem Fedorowskiego wiedza lekarzy i pacjentów w temacie procedur i koronawirusa jest teraz większa.

Z kolei wicedyrektor szpitala w Łowiczu Filip Płużański mówi "Rz", że rosną problemy z zapewnieniem personelu. Jego zdaniem szpitale przygotowały się "proceduralnie i kompetencyjnie, ale nie kadrowo", co oznacza, że personel jest "wyszarpywany" między szpitalami, a to niesie konieczność oferowania lekarzom stawek znacznie wyższych, niż pozwalają na to finanse.

