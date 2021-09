Oddział pediatryczny zamknięty od dwóch miesięcy, bo nie ma lekarzy

W Zamojskim Szpitalu Niepublicznym od czerwca zawieszony został oddział pediatryczny. Powodem jest brak lekarzy

Sytuacja nadal nie została opanowana mimo obietnic zarządu zamojskiej placówki. Dzieci trafiają do szpitali w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Krasnymstawie

Rodzice/opiekunowie wraz z dziećmi przyjeżdżają z Zamościa do innych placówek na własny koszt

Problemy zamojskiego oddziału pediatrycznego

Jak podaje "Kurier Lubelski", oddział pediatryczny z Zamojskiego Szpitala Niepublicznego ma poważne problemy. Został on zawieszony pod koniec czerwca w związku z brakiem lekarzy. Obecnie dzieci są kierowane do szpitali w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i w Krasnymstawie. Zarząd zamojskiego ZSN obiecywał, że jeszcze jesienią wszystko wróci do normy, ale na razie nic się nie zmieniło w tej sprawie.

- Braki kadrowe w służbie zdrowia są znane. Widocznie kierownictwo ZSN potrzebuje jeszcze trochę czasu na zorganizowanie personelu dla tego oddziału – powiedziała "Kurierowi Lubelskiemu" Alicja Jarosińska, dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie.

Jak informuje "Kurier" podpisano porozumienie pomiędzy zamojskim ZSN a m.in. szpitalem w Hrubieszowie. Umowa ma obowiązywać do końca bieżącego roku.

- Właściwie taką umowę już mieliśmy, ale została ona przedłużona. Oczywiście nie obowiązuje teraz rejonizacja, więc pacjenci mogą trafiać do nas nawet z drugiego końca Polski. Jednak dzięki porozumieniu szpitali, rodzice małych pacjentów z Zamościa i okolic nie będą musieli tłumaczyć dlaczego trafili właśnie do nas, a cała sytuacja staje się jasna, przejrzysta – dodała dyrektor Jarosińska.

Cały czas rodzice/opiekunowie wraz z dziećmi przyjeżdżają z Zamościa do hrubieszowskiej placówki naw własny kosz – nie ma mowy o transporcie medycznym. W Hrubieszowie do dyspozycji jest 20 łóżek, a oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt. W przypadku nagłych sytuacji placówka współpracuje także z klinikami Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

Jak podaje "Kurier Lubelski", rozpoczęto rekrutację ws. pozyskania lekarza pediatry i ordynatora do zamojskiej placówki.

Problem placówek w Polsce

Przypomnijmy, problemy lubelskich oddziałów pediatrycznych już od dawna były nagłaśniane. Brak kadr medycznych dotyka szpitali w całej Polsce, o czym informowaliśmy Raporcie poświęconym zawieszonym i zamkniętym oddziałom.

Ostatnio z powodu braku lekarzy został zamknięty Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Od 11 września nie przyjmuje się tam pacjentów. Sytuacja w wielu szpitalach jest dramatyczna – często brakuje nie tylko lekarzy, ale również ratowników i pielęgniarek.

