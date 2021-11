Od początku grudnia obostrzenia. Zakaz lotów, dłuższa kwarantanna, nowe limity

Sprawdź: Obostrzenia wchodzą 1 grudnia. Nowe limity na weselach, w muzach i siłowniach

Pierwszy element pakietu związany jest z uszczelnieniem granic. Minister Niedzielski zgodnie z rekomendacją ECDC ogłosił zakaz lotów do siedmiu krajów uznanych za kraje szczególnego ryzyka. Te kraje to:

Osoby, które będą wracały z tych krajów, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni.

Drugim elementem obostrzeń, związanym z uszczelnieniem granic, jest zmiana zasad dla osób, które podróżują do Polski z krajów non-shengen.

- Podjęliśmy decyzję razem z panem ministrem Saczką o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni - poinformował Niedzielski, przypominając, że do tej pory na standardowych warunkach wynosiła ona 10 dni.

- Na razie po upływie 8 dni test PCR-owy będzie zwalniał z tej wydłużonej do 14 dni kwarantanny - zapowiedział minister.

- We wszystkich obiektach, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75 proc., w którym nie mieszczą się osoby zaszczepione, wszystkie limity zostaną zmienione i zmniejszone do 50 procent - poinformował Niedzielski.