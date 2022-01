Od dziś nauka zdalna i testy na COVID-19 w aptekach

Od 27 stycznia szkoły przechodzą na naukę zdalną, natomiast w aptekach rusza masowe testowanie na COVID-19. Obie nowości to elementy rządowego pakietu na piątą falę pandemii i dramatycznie rosnącą liczbę zakażeń.

Nauka zdalna potrwa od 27 stycznia do 27 lutego. Obejmie uczniów klas V do VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. Przedszkola, zerówki, a także klasy I-IV w szkołach podstawowych będą kontynuować naukę stacjonarnie.

- Wsłuchując się w apele i w głos służb sanitarnych, analizując dane z dnia wczorajszego i z dzisiaj musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych - powiedział 25 stycznia szef MEiN Przemysław Czarnek.

- Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego, czyli wraz zakończeniem ferii, wszyscy spokojnie wrócimy do nauki stacjonarnej, bo - jak przewidujemy - ten szczyt piątej fali będzie przypadał za dwa, trzy tygodnie - dodał.

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń, rośnie również liczba wykonywanych testów, a przed punktami wymazowymi ustawiają się długie ogonki. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział wczoraj zmiany zasad testowania. Dodał także, że w ciągu najbliższych dni zostaną zwiększone możliwości oraz wydolność systemu. Przyznał jednak, że "kolejki są i one będą obecne".

Tymczasem od czwartku, 27 stycznia, wykonywanie antygenowych testów na COVID-19 będzie możliwe w ogólnodostępnych aptekach. Co istotne wyniki tych testów będą sprawozdane do systemu, a pacjent otrzyma wynik za pośrednictwem SMS-a lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

- Wczoraj przeszkoliliśmy 3 tys. farmaceutów z zakresu zasad testowania, pobierania wymazu. Dzisiaj kolejne 2 tys. farmaceutów uczestniczy w szkoleniu dotyczącym pobierania próbek wymazowych i dzisiaj podłączamy apteki do systemu informatycznego w ramach, którego raportujemy wyniki. Więc pierwsze apteki będą mogły uczestniczyć w tym systemie od jutra, ale nie spodziewajmy się, że od jutra będzie wysyp tych aptek, raczej w przeciągu najbliższych dni kolejne apteki będą ruszały - mówił w środę rzecznik MZ.

Zapowiedział również nowe zasady testowania w laboratoriach prywatnych.

- Dzisiaj stacje prywatne, laboratoria prywatne wykonują testy tylko i wyłącznie genowe, w najbliższych dniach damy im możliwość wykonywania również testów antygenowych - poinformował.

Testowanie w aptekach i nauka zdalna, to niejedyne zmiany, jakie wprowadzono w związku z piątą falą. Wcześniej - 25 stycznia - weszły w życie nowe zasady dotyczące kwarantanny oraz przychodni, czyli podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwarantannę po prostu skrócono z 10 do 7 dni. Minister zdrowia Adam Niedzielski argumentował to skalą zakażeń.

- Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem w kolejnych dniach 50 tys. zakażeń, 60 tys. zakażeń, to nakładanie izolacji i kwarantann na długie dni tak naprawdę doprowadziłoby do faktycznego locdownu w gospodarce – tłumaczył na konferencji prasowej 24 stycznia.