Od dziś lekarze mają 48 godzin na badanie chorych na COVID-19. Reszta pacjentów poczeka

We wtorek, 25 stycznia, wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Przepisy wprowadzają nowe wytyczne dla podstawowej opieki zdrowotnej POZ Lekarze rodzinni mają 48 godzin na bezpośrednie zbadanie pacjentów po 60 roku życia, u których potwierdzono COVID-19

Jak argumentował tę decyzję minister Adam Niedzielski to wśród seniorów ryzyko zgonu z powodu COVID-19 lub ciężkiego przechorowania jest największe. - Ta pomoc lekarska musi być udzielana stosunkowo wcześniej i stąd obowiązek (badania) - podkreślił

Od 25 stycznia 48 godzin na badanie seniora z COVID-19

Od wtorku, 25 stycznia, zaczynają obowiązywać nowe wytyczne dla podstawowej opieki zdrowotnej POZ. Lekarze rodzinni mają 48 godzin na bezpośrednie zbadanie pacjentów po 60 roku życia, u których potwierdzono COVID-19.

Badanie może zostać wykonane w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej albo podczas wizyty domowej u pacjenta. "To lekarz POZ podejmuje decyzję na podstawie stanu klinicznego pacjenta o miejscu udzielenia porady".

- W przypadku gdy termin upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, porada odbywa się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą - wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia.

MZ: pacjenci skarżyli się na dostępność do fizykalnego badania

Jak argumentował tę decyzję minister Adam Niedzielski to wśród seniorów ryzyko zgonu z powodu COVID-19 lub ciężkiego przechorowania jest największe, dlatego pomoc lekarska powinna przyjść szybciej. Ponadto - jak wskazywał - to odpowiedź na skargi pacjentów.

- Ten obowiązek wynika m.in. z tego, że pojawiało się z jednej strony wiele skarg zarówno u Rzecznika Praw Pacjenta jak i w NFZ na to, że jest ograniczona dostępność do możliwości fizykalnego badania, a z drugiej strony mamy przykłady lekarzy, którzy właśnie w taki profesjonalny sposób ratowali pacjentów przed pójściem do szpitala - powiedział szef MZ.

" Nowe wytyczne spowodują dalsze narastanie długu zdrowotnego"

Dodajmy, że krytyczni wobec zmian w POZ są lekarze rodzinni. Zdaniem ekspertów z Federacji Porozumienie Zielonogórskie, decyzja ta będzie katastrofalna w skutkach dla pacjentów z innymi chorobami.

– Ta decyzja, całkowicie wyłączy POZ, a jej skutki będziemy odczuwać jeszcze długo – ocenia pomysł rządu Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

– Nowe wytyczne spowodują dalsze narastanie długu zdrowotnego, ponieważ dla pacjentów przewlekle chorych, leczonych w naszych poradniach, którzy nie znajdują teraz opieki gdzie indziej, nie będzie już czasu – dodawał Krajewski,

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.