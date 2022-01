Od dziś krótsza kwarantanna, ale nie dla wszystkich

Od 25 stycznia obowiązuje skrócona kwarantanna. Zamiast dziesięciu dni będzie to siedem dni

Od 25 stycznia obowiązuje skrócona kwarantanna. Zamiast dziesięciu dni będzie to siedem dni. Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie zostało opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw.

O zmianie mówił wczoraj podczas konferencji prasowej minister zdrowia. Przekonywał, że skrócenie kwarantanny to konieczność.

- Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem w kolejnych dniach 50 tys. zakażeń, 60 tys. zakażeń, to nakładanie izolacji i kwarantann na długie dni to tak naprawdę doprowadziłoby do faktycznego lockdownu w gospodarce – mówił Adam Niedzielski.

W poniedziałek, 24 stycznia kwarantanną objętych było w Polsce ponad 800 tys. osób.

- Jeżeli zakładamy mniej więcej - mówię o skali tego tygodnia – 50 tys. zakażeń dziennie, no to mniej więcej na jedna izolację mamy średnio między 1 a 2 kwarantanny dodatkowe, więc może okazać się tak, że będziemy mieć po 100 tys. kwarantann dziennie – mówił.

Kwarantanna. Ile trwa?

Co ważne, choć kwarantanna została generalnie skrócona i co do zasady trwa 7 dni (to znaczy trwa 7 dni od dnia wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego), to w niektórych przypadkach może zostać wydłużona.

Jeśli zostałeś skierowany na kwarantannę w dniu:

24 stycznia lub wcześniej - trwa 10 dni;

25 stycznia lub później trwa:

7 dni (kontakt z osobą zakażoną, wystawione skierowanie na test),

(kontakt z osobą zakażoną, wystawione skierowanie na test), 10 dni (wracasz z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji),

(wracasz z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji), 14 dni (wracasz z spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji).

Dodajmy, że kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa.

Kwarantanna. Kto jej podlega?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:

osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia kiedy otrzymałeś skierowanie na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej,

osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 7 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej,

osoby wracające z zagranicy.

Kogo kwarantanna nie obejmuje? Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie,

osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19

ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.







