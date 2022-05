Od dziś koniec stanu epidemii. Ważne rozporządzenie weszło w życie

Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r. Zostanie zniesiony w poniedziałek, 16 maja 2022 roku

Stosowna nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii została opublikowana 13 maja w Dzienniku Ustaw

Zniesienie stanu epidemii rząd uzasadnia poprawą stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych

Od 16 maja stan epidemii zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. Będzie aktualny do odwołania na terenie całej Polski.

Koronawirus. Od 16 maja koniec stanu epidemii

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679 i 928) wyraz „epidemia” zastąpiony został słowami „zagrożenie epidemiczne”.

Stan zagrożenia epidemicznego zacznie obowiązywać od 16 maja 2022 roku i będzie aktualny do odwołania na terenie całej Polski.

W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano, że zniesienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Stan epidemii obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 r.

Adam Niedzielski: prawdziwym testem będzie wrzesień

Taką zmianę przepisów minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział na konferencji prasowej 6 maja. - Sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia, pozwala utrzymać pewną gotowość legislacyjną rozwiązań, a jednocześnie wysyłamy sygnał, że sytuacja i nasza ocena ryzyka są zdecydowanie lepsze. Prawdziwym testem będzie wrzesień, czas powrotów do szkół i pracy, zwiększonej transmisji - powiedział 6 maja minister Niedzielski.

Natomiast dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wskazał, że „stan zagrożenia epidemicznego, a więc sytuacja z jaką będziemy mieć do czynienia od 16 maja, to t sytuacja, w której spodziewamy się, że może dojść do ponownego wzrostu liczby zakażonych i obciążenia systemu ochrony zdrowia”.

- Na tym etapie utrzymujemy dokładny monitoring poziomu zagrożenia epidemiologicznego. W pogotowiu są protokoły wdrożenia działań związanych ze stanem epidemicznym - dodał dyrektor Juszczyk.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Co dalej?

Z kolei w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego podano, ze obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 nadal podlegają:

Osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

Osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

Studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Tym samym osoby objęte powyższym obowiązkiem są nadal zobligowane do posiadania ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19.

