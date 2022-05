13 maja w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zniesienia stanowiska pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Od 16 maja Michał Dworczyk traci stanowisko pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Stanie się tak na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, które formalnie zniesie urząd pełnomocnika, a które jeszcze 13 maja opublikowano w Dzienniku Ustaw.

W rozporządzeniu zapisano, że:

Znosi się Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień

ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie

ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2191).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 roku

- Zniesienie Pełnomocnika jest powiązane z przekształceniem, z dniem 16 maja 2022 r., stanu epidemii COVID-19 w stan zagrożenia epidemicznego oraz zrealizowaniem przez Pełnomocnika zadań określonych w rozporządzeniu go ustanawiającym - wskazano w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że Michał Dworczyk jest członkiem Rady Ministrów oraz szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 pełnił od grudnia 2020 roku.

Pełną treść rozporządzenia załączamy poniżej w formacie PDF.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce. Odpowiadał za nie Michał Dworczyk

Według danych z 15 maja w Polsce wykonano 54 375 826 szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 22 466 753 osób.



Do tej pory do Polski dostarczono 107 707 090 dawek szczepionek. Stan magazynów to 25 310 585, natomiast 675 585 dawek to zamówienia w trakcie realizacji.

Liczba potwierdzonych odczynów niepożądanych to 18 611.

Dodajmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od 16 maja kończy się stan epidemii w Polsce, a zastąpi go stan zagrożenia epidemicznego.

- To nie jest zniesienie epidemii tylko przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które świeciło się od 2 lat, na światło pomarańczowe - zastrzegał kilkanaście dni temu minister Adam Niedzielski.







