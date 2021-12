Od 15 grudnia sprawdzanie paszportu covidowego. Nowe zasady

Nowe limity w miejscach użyteczności publicznej, w tym restauracjach czy teatrach, będą obowiązywały od 15 grudnia

Zmiana będzie polegać na obniżeniu limitów dla osób bez certyfikatów covidowych z obecnych 50 do 30 procent obłożenia

Przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że weryfikują certyfikaty

Sprawdź: Nowe obostrzenia. MZ: niższe limity, nauka zdalna, obowiązkowe szczepienia

Obowiązek szczepień od 1 marca dla trzech grup zawodowych

Nowe limity i weryfikacja paszportów covidowych

- Dokonujemy zmiany zasad stosowania certyfikatów - poinformował podczas wtorkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. - Będzie towarzyszyło jej obniżenie limitów, które w tej chwili obowiązują mniej więcej na poziomie 50 do 30 procent.

- Wszystkie te miejsca, w których do tej pory było limitowanie do 50 proc. zostaną obniżone do 30 procent - mówił minister. - Najważniejsze jest to, że, żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony, to organizator, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty - zaznaczył Niedzielski.

Dodał, że "jeżeli nie ma weryfikacji certyfikatów przy wejściu, to nie ma absolutnie też możliwości przekraczania tego nowego limitu 30-procentowego".

Czytaj również: Wraca nauka zdalna. Niedzielski podał termin. Wiadomo też co z przedszkolami

Przedsiębiorca będzie musiał przekonać, że sprawdza certyfikaty

Jak dodał główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, podczas kontroli sanepidu zostanie zweryfikowane, czy rzeczywiście procedury i zasady wprowadzone przez przedsiębiorcę i czy gwarantują zapewnienie obowiązujących limitów.

Kontrole pozwolą też ustalić, czy dochodzi do weryfikacji certyfikatów i czy następują przekroczenia w zakresie obowiązujących limitów. Sanepid sprawdzi, czy przedsiębiorca dochowuje obowiązków w zakresie weryfikacji osób zaszczepionych.

- Przedsiębiorca musi nas przekonać, że zasady, które wprowadził, obowiązują, są realizowane i faktycznie są weryfikowane osoby, które zostały poddane szczepieniu - poinformował Saczka. - We wszystkich tych działaniach inspekcja sanitarna dokłada wszelkich starań, aby w sposób maksymalny ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - uzupełnił.

Jest przygotowywana ustawa dotycząca weryfikacji certyfikatów

Kwestia weryfikacji certyfikatów covidowych będzie miała umocowanie prawne. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Na razie będzie funkcjonowało rozporządzenie, które wskaże, jak pracodawca ma egzekwować certyfikat. Trwają ponadto prace nad ustawą, w której zostaną już dokładnie doprecyzowane ustawowe uprawnienia do kontrolowania tych certyfikatów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.