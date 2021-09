Od 1 października rewolucja w teleporadach. MZ zaostrzy zasady

Od 1 października ma obowiązywać nowe rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące teleporad

Nowe przepisy ograniczą, albo nawet wykluczą – w niektórych sytuacjach - możliwość stosowania teleporady

Zmiany komentował w Polsat News Aleksander Biesiada z Młodych Lekarzy Rodzinnych

Od 1 października ogromne zmiany w teleporadach

Od 1 października ma obowiązywać nowe rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące teleporad. Treść rozporządzenia nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że przepisy mają mocno ograniczyć możliwość stosowania teleporady w niektórych przypadkach, a w innych całkowicie ją wykluczyć, dopuszczając jedynie osobistą wizytę u lekarza.

Temat komentował w niedzielę, 26 września, na antenie Polsat News Aleksander Biesiada z Młodych Lekarzy Rodzinnych

- Zmiany dotyczą przede wszystkim ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Minister zdrowia w zakresie teleporad ograniczył ich wykorzystanie w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) już dość dawno i w efekcie pacjenci uzyskali łatwiejszy bezpośredni dostęp do POZ, ale mają natomiast duże trudności w uzyskaniu świadczeń, na przykład konsultacji w związku z wystawieniem skierowania do okulisty dla dzieci – mówił Biesiada.

Zmiany zweryfikuje szczyt czwartej fali

- Wydaje się, że ten krok jest w części rozsądny, związany przede wszystkim z sytuacją epidemiologiczną, ale z drugiej strony teleporady jako narzędzie były wprowadzone w Polsce dość nagle. Ani pacjenci, ani lekarze nie otrzymali czasu, nie mieli szkoleń, żeby z tego narzędzia nauczyć się w pełni korzystać, więc myślę, że unormowanie tego procesu opieki nad pacjentami jest sensowne – komentował.

Przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia również realizuje zdalny program opieki medycznej – chodzi o domową opiekę medyczną.

- To system, który jest nastawiony na monitorowanie pacjentów z COVID-19 albo po COVID. Pacjentów w stanie poważnym, często takich, którzy muszą sobie monitorować saturację w warunkach domowych, do których dzwoni ktoś z centrali tego systemu, żeby śledzić, co się z nimi dzieje. I ten system sprawdza się dobrze. Czyli są takie obszary, w których telemedycyna wprowadzana do opieki nad pacjentami, nawet z poważnymi schorzeniami, sprawdza się. Natomiast nie ma się co oszukiwać, że części pacjentów potrzebuję wizyty na miejscu – wyjaśniał Biesiada.

Lekarz odniósł się również do słów ministra zdrowia, który zapowiadał, że przychodnie z mniejszym udziałem teleporad będą premiowane.

- Tego typu słowa mogą padać wtedy, kiedy pandemia jest w momencie wyciszenia. Kiedy nie mamy dużej liczby zachorowań, kiedy możemy pacjentów łatwo obsługiwać. Natomiast jest to problem, gdy mamy moment przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i myślę, że ten moment tak naprawdę będzie weryfikujący. Mam duże obawy, czy to będzie weryfikacja pozytywna – ocenił.

Kiedy tylko wizyta osobista?

Teleporady. Co się zmieni? Wg projektu rozporządzenia konieczność wizyty osobistej występuje m.in.:

• podczas pierwszej porady w przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie w danym podmiocie albo objętych opieką w danym podmiocie, ale zgłaszających nowy problem zdrowotny

• w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów

• w związku z podejrzeniem, zdiagnozowaniem i leczeniem choroby nowotworowej

• gdy porada jest udzielana dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Sprawdź: Dr Sutkowski: od 1 października twarde rozgraniczenie ws. teleporad

Nowe zarządzenie NFZ o POZ i teleporadach. To wycena dla pielęgniarek i lekarzy

Czytaj również: Nowe obostrzenia w Polsce. Kraska: będziemy ograniczać miejsca zgromadzeń

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.