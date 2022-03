Obsługa klienta NFZ znów działa stacjonarnie

1 marca Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał, że 28 lutego przywrócona została w pełnym zakresie działalność Sal Obsługi Klientów w siedzibach głównych, Delegaturach oraz Punktach Obsługi Klientów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy tej okazji NFZ przypomina, jakie sprawy można załatwić w placówkach Funduszu.

Sprawy, które można załatwić w oddziałach wojewódzkich Funduszu:

uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz certyfikat

tymczasowo zastępujący EKUZ;

potwierdzić Profil Zaufany;

podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne;

zweryfikować ubezpieczenie zdrowotne;

potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;

uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością

NFZ, w tym o leczeniu uzdrowiskowym, Narodowym Programie Szczepień i aktualnych wytycznych związanych z zapisem na szczepienia.

Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują środki ostrożności dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce:

na sale obsługi klientów mogą wejść wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos maseczką oraz zdezynfekują ręce – dyspensery umieszczone są przy wejściu do Sal;

utrzymanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między klientami;

oddziały wojewódzkie NFZ udostępniają 50 procent miejsc siedzących w strefie oczekiwania na obsługę;

po każdym obsłużonym kliencie stanowisko, w tym przesłona oddzielająca pracowników, blat biurka i długopisy będą starannie dezynfekowane.

- Przed wejściem do Sal nadal pozostaje skrzynka podawcza, w której będą Państwo mogli zostawić korespondencję, bez konieczności wchodzenia do sali obsługi klientów - dodają przedstawiciele NFZ. Zachęcają również do kontaktu z oddziałami wojewódzkimi NFZ bez wychodzenia z domu, za pomocą usługi e-Doradca NFZ.

- E-doradca NFZ, to bezpłatna usługa, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału NFZ przez wideo-spotkanie za pomocą ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Wystarczy kliknąć w link, wybrać swój oddział wojewódzki Funduszu, dogodny termin, godzinę i temat spotkania - przypomina Fundusz.

