Obostrzenia. Normy dla stref czerwonych i żółtych zostaną zmienione. Dziś sztab kryzysowy

Koronawirus. 21 października. Czwarta fala rozpędza się w związku z tym wracają pytania, kiedy wprowadzone zostaną nowe obostrzenia w Polsce

Na pytania o wprowadzenie restrykcji odpowiadał w czwartek na antenie Radia Plus Waldemar Kraska

Wiceminister zdrowia przyznał, że normy dla stref czerwonych i żółtych zostaną zmienione

Obostrzenia? - Zastanawiamy się. Temat będzie dziś omawiany na sztabie kryzysowym - powiedział

Normy dla stref czerwonych i żółtych zostaną zmienione. Dziś sztab kryzysowy

Czwarta fala rozpędza się w związku z tym wracają pytania, kiedy wprowadzone zostaną nowe obostrzenia w Polsce. Aktualnie ponad 20 powiatów przekracza normę dla wprowadzenia czerwonej strefy, czyli 24 zakażenia na 10 tys. mieszkańców. Co to oznacza i kiedy rząd wprowadzi nowe obostrzenia, był pytany 21 października na antenie Radia Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Pewne obostrzenia w dalszym ciągu obwiązują, Już zapomnieliśmy, że powinniśmy zasłaniać usta i nos komunikacji miejskiej, urzędach, supermarketach i to zarówno jeśli chodzi o klientów, jak i obsługę. Więc wzmagamy te kontrole, nie tylko przez policję, ale i służby sanitarne, bo musimy zacząć egzekwować prawo, które istnieje - mówił Kraska.

Co ze strefami i nowymi obostrzeniami w najbliższym czasie?

- Zastanawiamy się, decyzje będą podejmowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Dziś mamy sztab kryzysowy, myślę ten temat będzie także dziś poruszany - dodał wiceminister.

Czytaj więcej: Koronawirus. 21 października ponad 2000 chorych z COVID-19 w szpitalach. Rośnie liczba zakażeń

Nowe obostrzenia weszły 19 października. Paszporty covidowe i maseczki po nowemu

Normy dla stref czerwonych i żółtych prawdopodobnie zostaną zmienione

Waldemar Kraska przyznał też, że prawdopodobnie normy dla wprowadzenia stref czerwonych i żółtych zostaną zmienione. Aktualnie dla strefy czerwonej to 24 zakażenia na 10 tys. mieszkańców. Nowe parametry miałyby być wyższe o 50 proc., czyli dla strefy czerwonej byłoby to 36 zakażeń na 10 tys. mieszkańców.

- Pewnie zwiększymy te normy, bo ilość osób, która jest zaszczepiona w danych województwach jest inna. Wydaje się, że taką normę przyjmiemy, ale dziś mamy sztab kryzysowy i będziemy o tym rozmawiać - uciął temat.

Sprawdź: Wrócą obostrzenia? Obraduje Rada Medyczna. Niedzielski zapowiada mandaty

Minister zdrowia: eksplozja pandemii. Wrócą kontrole sanepidu i policji w dwóch województwach

Kod choroby na L4. Co widzi pracodawca na zwolnieniu lekarskim?

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.