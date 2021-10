Obostrzenia będą lokalne. Kraska: mamy to w swoich scenariuszach i one leżą

Waldemar Kraska w poniedziałkowych "Sygnałach Dnia" odpowiedział na pytania dotyczące możliwych obostrzeń, a także ewentualnego lockdownu.

Jak wspomniał wiceminister zdrowia, rząd i resort zdrowia nie zamierzają wprowadzać całkowitego lockdownu. Rozważając różne scenariusze związane z czwartą falą, rządzący liczyli się jednak z tym, że może nastąpić wzrost zakażeń. Zdaniem Kraski mogą nastąpić ewentualne obostrzenia lokalne.

- Uwzględniliśmy to, że tych zakażeń może być bardzo dużo. Mam nadzieję, że unikniemy lockdownu, ponieważ gospodarki polskiej oraz każdego kraju, który przeżywa pandemię, nie stać na lockdown. Jeżeli będą jakieś ograniczenia to oczywiście będą one bardzo lokalne. Na dzień dzisiejszy takich ograniczeń nie przewidujemy, ale oczywiście mamy to w swoich scenariuszach i one leżą na stole, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie - powiedział Kraska.