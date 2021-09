O prawie 50 proc. zakażeń więcej. Kraska: w szpitalach ponad 700 chorych z COVID-19

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w "Sygnałach Dnia" mówił o najnowszej liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce.

- W poniedziałek te dane są mniejsze niż w ciągu tygodnia - tak jest również dziś. Mamy 269 nowych przypadków, ale jeśli porównamy do poprzedniego poniedziałku to jest to wzrost o 47 proc. przypadków. Jest to bardzo niepokojące - przyznał.