NRL o reklamach leków, umowach na świadczenia onkologiczne i Ewidencji Zasobów Ochrony zdrowia

W trakcie ostatniego posiedzenia (22 kwietnia) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowiska w sprawach:

W swoim stanowisku odnośnie Europejskiego Tygodnia Szczepień (24-30 kwietnia) PNRL podkreśliło ogromną wagę, jaką dla profilaktyki chorób zakaźnych mają szczepienia ochronne.

- Europejski Tydzień Szczepień to okres, w którym warto poświęcić uwagę nadal aktualnej potrzebie budowania zaufania społecznego do szczepień, jako najskuteczniejszej metody zapobiegania chorobom zakaźnym - czytamy w komunikacie.

- Prezydium popiera działania Światowej Organizacji Zdrowia oraz powołanej przez Komisję Europejską Koalicji na rzecz szczepień (Coalition for Vaccination) zrzeszającej europejskie organizacje zawodów ochrony zdrowia, które dążą do zapewnienia równego i jak najszerszego dostępu do szczepień ochronnych dla wszystkich mieszkańców Europy, w tym uchodźców - dodano w stanowisku.