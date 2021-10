Nowe obostrzenia regionalnie. Kraska: decyzja na podstawie trzech parametrów

Czwarta fala rozpędza się zdecydowanie szybciej niż przewidywano. Ministerstwo Zdrowia zakładało, że pod koniec października będziemy mieć około 5 tys. zakażeń dziennie, tymczasem wskaźnik ten został przekroczony 20 i 21 października.

W związku z tym wracają pytania o to, kiedy i na jakich zasadach rząd będzie wprowadzał obostrzenia. Pytany był o to 21 października m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- W dalszym ciągu uważamy, że w obliczu wzrostu zakażeń rozwiązaniem jest reagowanie na poziomie regionów. Widać, że najgorsza sytuacja pod względem epidemicznym jest w dwóch województwach: lubelskim i podlaskim, ale także w powiatach na wschód od Warszawy - mówił wiceminister w rozmowie dla PAP.

Decyzja o obostrzeniach podstawie trzech parametrów

Dodał jednak, co będzie decydujące przy wprowadzaniu restrykcji.

- Na razie we wprowadzaniu ewentualnych obostrzeń chcemy powiązać trzy parametry: liczbę zaszczepionych osób, zakażeń i hospitalizacji w danym regionie. Według tych kategorii określana byłaby strefa epidemiczna. Na razie o tym dyskutujemy - przyznał wiceminister.

"Eksplozja pandemii"

Dodajmy, że 21 października mamy 5592 nowych zakażeń. Najwięcej z województw lubelskiego (1221), mazowieckiego (1048) oraz podlaskiego (522).

Minionej doby zmarło 46 osób, w tym 14 z powodu COVID-19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w szpitalach przebywa 4 034 chorych z COVID-19, w tym 333 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie jest 8 552 łóżek covidowych oraz 876 respiratorów.

W lubelskich szpitalach 74 proc. łóżek jest zajętych, a na Podkarpaciu 65 proc.

O trudnej sytuacji epidemicznej mówił wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Legnicy.

- Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- proc. czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - podkreślał.

