Nowe obostrzenia? Najpierw limity w sklepach, restauracjach i na imprezach

Na razie rząd nie planuje wprowadzenia ograniczeń czy też obostrzeń mimo galopującej czwartej fali

Jak zapewnił wiceminister Waldemar Kraska, jest możliwy plan wprowadzenia mniejszych limitów regionalnych

Najważniejszym kluczem pozwalającym na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń jest kwestia liczby osób hospitalizowanych z powodu COVID-19

Obostrzenia? Rząd ma plan na czwartą falę?

Jak przypomina Wirtualna Polska, rząd nie zamierza w ciągu najbliższego czasu wprowadzać lockdownu czy ostrzejszych restrykcji. Jednak istnieje już wstępny plan działania na kolejne tygodnie.

Według informacji zdobytych przez WP, będą zmniejszane obowiązujące obecnie limity (np. podczas zgromadzeń, w handlu czy w miejscach rozrywki). Te obostrzenia zostaną wprowadzone dopiero wtedy, gdy liczba hospitalizowanych pacjentów znacznie wzrośnie.

Ministerstwo Zdrowia uważa bowiem, że szczyt fali oznacza 20 tys. hospitalizacji, które mogą pojawić się na przełomie grudnia oraz stycznia.

Resort zdrowia uważa jednocześnie, że wzrost hospitalizacji nie będzie większym problemem dla ochrony zdrowia. Planowane obostrzenia wciąż nie są pewne – "są ostatecznością, ale odległą' wspomina WP.

Mniejsze limity w restauracjach, sklepach i kościołach?

W programie "Newsroom" WP pojawił się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który wprost stwierdził, że rząd ma "plan B". Oznacza to, że w Polsce będzie obowiązywał podział kraju na strefy żółte oraz czerwone – strefy będą obejmować powiaty, ale nie województwa.

Dotyczy to przede wszystkim limitów, które mogłyby dotyczyć zmniejszenia osób m.in. w lokalach gastronomicznych, siłowniach czy na weselach. WP przypomina jednocześnie, że nie zostały jeszcze przeliczone nowe zasady i progi, bo rządzący szukają olejnych sposobów na walkę z epidemią.

Jak wynika z dalszych informacji portalu, przyczyną odkładania na później kwestii obostrzeń jest sprawa wprowadzenia ustawy o weryfikacji szczepień przez pracodawców. Rząd uważa, że jest zbyt wcześnie na nowe ograniczenia.

Z danych MZ aż 78 powiatów w skali kraju spełnia kryteria przynależności do strefy żółtej lub czerwonej. Jednakże cały czas kwestią sporną w rządzie jest jeszcze algorytm decydujący o tym, od którego progu zaczyna się strefa. Poprzednio było to 12 dla żółtej oraz 24 dla czerwonej – przypadków na 10 tys. mieszkańców. Kryterium to może ulec zmianie, aby podnieść je do poziomu 24 i 36.

Kraska: limity wprowadzone punktowo

Jak zaznaczył wiceszef resortu zdrowia, w "Sygnałach Dnia" 2 listopada, wyznacznikiem kolejnych możliwych obostrzeń będzie obecny tydzień. To właśnie w najbliższych dniach rząd może podjąć kolejne kroki w walce z pandemią. Jednak jak zapewnił, nie ma na razie zaleceń dotyczących lockdownu.

- Zobaczymy, jaka jest utrzymująca się tendencja. Czy to jest tendencja wzrostowa na poziomie 100-110 proc., jak mieliśmy już w poprzednich dniach, czy to będzie tendencja wzrostowa zdecydowanie mniejsza. Od to tego będzie zależało, jakie podejmą będziemy podejmowali decyzje - powiedział wiceminister Kraska.

Wiceminister podkreślił jednocześnie, że cały czas pracuje nad nowymi zaleceniami sztab kryzysowy, który analizuje sytuacje w poszczególnych województwach.

- Codziennie zbiera się sztab kryzysowy, na którym rozmawiamy i dyskutujemy. Otrzymujemy informacje właśnie z województw Polski wschodniej, gdzie sytuacja jest dramatyczna.

Ze względu na wzrost zakażeń, Kraska nie wyklucza wprowadzenia limitów w miejscach najbardziej zagrożonych: "Zrobimy to punktowo, bardziej powiatami, z wyłączeniem osób zaszczepionych".

