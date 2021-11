Nowe obostrzenia i paszporty covidowe. Rzecznik MZ wyjaśnia, co się zmieni

- Patrzymy na wszystkie wdrażane rozwiązania w innych krajach, ale pamiętajmy, że u nas sytuacja społeczna - nie mówię tu o politycznej - jest troszeczkę inna - przyznał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pytany na antenie TVN24 o wprowadzenie obostrzeń wzorem krajów gdzie w niektórych usługach obowiązują paszporty covidowe.

- Proszę zobaczyć, jak prężne jest u nas grono antyszczepionkowców, z którymi musimy się mierzyć. Staramy się wyważyć, to co jest racjonalne z punktu widzenia medycyny, z tym co to jest racjonalne z punktu widzenia społecznego. Te dwie wartości trzeba zawsze wyważyć - wyjaśniał.