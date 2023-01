Nowe darmowe testy w przychodniach. MZ zapowiada rozporządzenie o refundacji

Prawdopodobnie do końca tego tygodnia podpiszę rozporządzenie, które da możliwość refundowania darmowych testów combo w przychodniach - zapowiedział 3 stycznia minister zdrowia

Chodzi o testy na COVID-19, grypę i RSV. - Wczoraj odbyło się posiedzenie rady taryfikacyjnej, która dała nam wycenę tych testów

Zastrzegł, że wcześniej chce porozmawiać z producentami, "czy są w stanie te testy szybko sprowadzić do kraju"

Nowe darmowe testy w przychodniach. MZ podpisze rozporządzenie o refundacji

Minister został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej o to, czy już wiadomo, kiedy w przychodniach pojawią się darmowe testy combo, tj. na COVID-19, grypę i RSV.

- Jeżeli chodzi o testy combo, to wczoraj odbyło się posiedzenie rady taryfikacyjnej, która dała nam wycenę tych testów, bo żeby wprowadzić jakąś usługę medyczną do sektora publicznego, musimy bazować na wycenie. Ta wycena jest gotowa i prawdopodobnie do końca tego tygodnia podpiszę rozporządzenie, które da możliwość refundowania takiej usługi - powiedział Niedzielski.

Przy czym - jak dodał - "zanim podpiszę to rozporządzenie, chcemy z producentami dzisiaj bądź jutro porozmawiać, czy takie testy są w stanie nam szybko sprowadzić do kraju, bo wiemy, że zainteresowanie tymi testami w ostatnim czasie było bardzo duże" - podkreślił minister.

Minister pytany był też o szczegóły dotyczące e-rejestracji, która ma ruszyć w tym roku.

- Jeżeli chodzi o kwestie e-rejestracji, to dopracowujemy projekt ustawy. On został już przyjęty na poziomie zespołu planującego prace legislacyjne rządu. W najbliższym czasie skierujemy go do konsultacji i wtedy państwo poznacie wszystkie szczegóły - odpowiedział minister zdrowia.















