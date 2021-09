Nowa ustawa covidowa. Restauracje i hotele dla zaszczepionych bez lockdownu

Nowa ustawa covidowa. Rząd szykuje nowelizację projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zakres planowanych zmian znalazł się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt nowych regulacji przygotowuje Ministerstwo Zdrowia

W nowelizacji mają się znaleźć przepisy dające duże uprawnienia pracodawcom. Sprawdzą oni, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19, a osoby niezaszczepione będą mogli delegować na urlop, albo przesunąć na inne stanowisko pracy

To jednak nie koniec. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada również, że przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców, unikną lockdownu. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku

Nowa ustawa covidowa. Przedsiębiorcy wyślą pracownika bez szczepienia na urlop

Rząd szykuje nowelizację ustawy covidowej. Projekt ustawy, którą przygotuje Ministerstwo Zdrowia, zakłada szereg ważnych zmian dla pracodawców, pracowników oraz przedsiębiorców.

- W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – czytamy na stronie wykazu prac legislacyjnych rządu.

Przepisy umożliwią pracodawcom weryfikację szczepień pracowników, ale również delegowanie osób niezaszczepionych (jeśli nie są ozdrowieńcami, albo nie mają ważnego testu) na bezpłatny urlop, albo inne stanowisko pracy. Ponadto pracodawca będzie mógł sprawdzić paszport covidowy jeszcze w procesie rekrutacji.

„Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować te osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny” – to zapowiedź planów MZ.

Czytaj rónież: Obostrzenia. 1 września nowe rozporządzenie covidowe weszło w życie. Jest kilka zmian

Sprawdź: Czwarta fala jest już w Polsce. Dworczyk: mamy symulacje

Paszport covidowy. Jak go pobrać? Certyfikat COVID-19 jest obowiązkowy w wielu krajach

Restauracje i hotele tylko dla zaszczepionych unikną lockdownu



To jednak nie koniec. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada również, że przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób z negatywnym testem na koronawirusa, unikną lockdownu. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli.

- W celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych – czytamy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Ograniczenia dla niezaszczepionych. Jakie plany ma rząd?

przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie do osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób z negatywnym testem na koronawirusa, unikną lockdownu . Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli.

. Dotyczy to m.in. restauracji, kawiarni i hoteli. pracodawca będzie mógł odesłać osoby niezaszczepione (jeśli nie są ozdrowieńcami, albo nie mają ważnego testu) na bezpłatny urlop, albo inne stanowisko pracy

pracodawca będzie mógł sprawdzić paszport covidowy jeszcze w procesie rekrutacji

Dodajmy, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2020 roku.

Czytaj również: Nowe obostrzenia w Polsce. Rząd szykuje rozporządzenie. Będzie kilka istotnych zmian

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.