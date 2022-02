Nowa strategia w walce z koronawirusem. "Chcemy pacjenta z COVID-19 traktować jak każdego chorego"

Wiceminister Kraska podkreślił 23 lutego na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, że cały czas łóżka covidowe są zwalniane dla innych chorych, dzięki czemu bufor sukcesywnie się zmniejsza

- Chcemy, aby pacjenta z COVID-19 traktować normalnie jak każdego pacjenta chorego - wyjaśnił na antenie "Sygnałów Dnia"

Zaznaczył także, że w dobie piątej fali wiele szpitali starało się przyjmować pacjenta zakażonego i obciążonego innymi schorzeniami

Jeszcze dziś, w związku ze spadkiem liczby zakażeń, rząd ma ogłosić luzowanie obostrzeń. Konferencja prasowa ministra zdrowia i premiera planowana jest na godz. 9.

Kraska: pacjent z COVID-19 jak każdy chory

W rozmowie dla "Sygnałów Dnia" wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że sytuacja z łóżkami covidowymi przestaje być uciążliwa i resort robi wszystko, aby udostępnić miejsca dla innych pacjentów.

- W tej chwili likwidujemy liczbę łóżek covidowych i staramy się, aby bufor łóżkowy był zdecydowanie mniejszy, niż przy poprzednich falach, ponieważ łóżka są potrzebne przy innych schorzeniach. Chcemy, aby pacjenta z COVID-19 traktować normalnie jak każdego pacjenta chorego - zaznaczył.

Dodał także, że w dobie piątej fali szpitale starały się, aby pacjenci z COVID-19 z innymi schorzeniami mogli być przyjmowani bez żadnych problemów.

- W piątej fali te szpitale, które przyjmowały pacjenta zakażonego koronwirusem i z innym schorzeniem, mogły normalnie postępować z takim pacjentem. Jesteśmy szczepieni, więc bezpieczeństwo pacjenta w szpitalach jest zdecydowanie większe - podkreślił.

Koronawirus. Szósta fala? Jaki scenariusz na jesień?

Podczas rozmowy wiceminister Kraska podał najnowsze dane związane z zakażeniami koronawirusem w Polsce. Jak mówił 23 lutego mamy 20 456 nowych przypadków, czyli prawie 30 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Zmarło 360 osób.

- To bardzo wysoka liczba - odniósł się do liczby zgonów. - Jednak nasze analizy wskazują, potwierdzają to również eksperci, że to pacjenci, którzy ulegli zakażeniu poprzednim wariantem Delta. To są pacjenci, którzy długo walczyli na oddziałach intensywnej terapii, byli podłączeni do respiratora. Ten poprzedni wariant zdecydowanie był wariantem bardziej niebezpiecznym – dodał.

Jak podkreślił wielokrotnie wiceszef resortu zdrowia, trudno przewidzieć dalszy ciąg pandemii, szczególnie w okresie jesiennym.

- W tej chwili trudno przewidzieć, jaka sytuacja będzie na jesieni. Koronawirus na pewno nie zniknie z naszej przestrzeni, bo to będą nowe mutacje. Wielu ekspertów mówi, że nie będzie to pandemia, a będzie to wirus dający objawy podobne do grypy - powiedział.

Wiceminister odniósł się również do zaplanowanej na 23 lutego konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

- Będziemy chcieli pewne obostrzenia poluzować, bo sytuacja epidemiczna w naszym kraju wydaje się być sytuacją stabilną - powiedział.

Kraska dodał również, że pewne obostrzenia (np. regularna dezynfekcja i częste mycie rąk) powinno zostać z nami na zawsze.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.