Nowa grupa osób ma szansę dostać leki za darmo. Ministerstwo Zdrowia szacuje koszty

Obecnie w polskim systemie funkcjonuje program „Leki 75+”, czyli darmowe leki dla osób powyżej 75. roku życia. Eksperci zwracają jednak uwagę, że w obliczu sytuacji ekonomicznej, w tym wzrostu cen i inflacji, wsparcia potrzebują również młodsi seniorzy.

O rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków, był pytany podczas XVII Forum Organizacji Pacjentów w Warszawie minister zdrowia Adam Niedzielski.

MZ odparł, że resort przygląda się sprawie. - Analizujemy możliwość, ile by to oznaczało dodatkowych środków, gdybyśmy obniżyli z 75 do 70 lat, czy 65 lat - wskazał. Wnioski - jak kontynuował - są takie, że wymaga to potężnego zaangażowania finansowego.