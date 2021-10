Niedzielski: w pandemii doceniliśmy sektor ochrony zdrowia

W pandemii rozwinęła się medycyna, zwłaszcza w obszarze telemedycyny; zdrowie zostało dowartościowane - podkreślił minister Adam Niedzielski 28 października podczas Impact'21

W obszarze ochrony zdrowia konieczna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko lekarzy - dodał szef resortu zdrowia

Wskazał kluczowe elementy zmian w sektorze zdrowia, w tym optymalizację piramidy świadczeń

Podczas wystąpienia na Impact '21, jednym z ważniejszych wydarzeń biznesowych i gospodarczych, minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że pandemia "wywróciła świat do góry nogami" w sferach życia społecznego, gospodarczego, ale także w sferze leczenia i dostępu do opieki medycznej.

Pandemia przyniosła rozwój medycyny i docenienie roli sektora zdrowia

- Poznaliśmy i upowszechniliśmy wiele nowych wynalazków, chociażby telemedycynę, która oczywiście do tej pory była wykorzystywana na niewielką skalę - nagle stała się być może nawet nadużywanym rozwiązaniem - wskazał minister.

- Czasy, które mamy za sobą, dobitnie pokazały, że mamy do czynienia z dowartościowaniem roli zdrowia rozumianego jak sektor, jako nasze własne zdrowie, i pokazaniem jego łączności z wszystkimi innymi elementami życia społeczno-gospodarczego - dodał.

Szef resortu zdrowia wskazał, że "nic tak w ostatnim czasie nie warunkowało rozwoju gospodarczego, rozwoju życia społecznego, jak zdrowie".

- Zdrowie zostało bardzo docenione z punktu widzenia polityki państwa, która już w ramach budowania zdrowia nie składała tylko deklaracji, że pomożemy, będzie lepiej i będziemy wszystko naprawiali, [a poniosła] ogromny wysiłek finansowy idący w dziesiątki miliardów złotych w czasie pandemii - zaznaczył minister zdrowia.

Niedzielski podkreślił fakt zwiększenia nakładów do 7 proc. PKB do 2027 roku.

- Z czymś takim nie mieliśmy do tej pory nigdy do czynienia - wskazał.

MZ: duże inwestycje w zdrowie to duże zobowiązanie

- Duże pieniądze, które będą inwestowane w przyszłości i są inwestowane teraz, to zobowiązanie do tego, żeby pilnować że one są dobrze wydatkowane - zauważył Niedzielski.

W ocenie ministra zbudowane zostały profesjonalne narzędzia zarządcze które są potrzebne w zdrowiu. Podkreślił również to, jak bardzo sektor medyczny potrzebuje specjalistów w wielu dziedzinach: nie tylko lekarzy, ale również ekonomistów, osób zarządzających, prawników i informatyków.

Praca w sektorze ochrony zdrowia konieczna jest w wielu aspektach - by "nie był to hermetyczny świat, tylko świat otwarty na innowacje, wiedzę - przede wszystkim na wiedzę zarządczą - a teraz też na wiedzę informatyczną" - mówił minister.

- Stosując te wszystkie profesjonalne narzędzia zarządzania zbudowaliśmy strategię w postaci „policy paper”, który został przekazany między innymi do Komisji Europejskiej - kontynuował Niedzielski, dodając, że rząd chce zbudować całościowy plan, który również pokazuje, jak mierzyć efekty dokonywanych postępów.

- Wykorzystaliśmy zrównoważoną kartę wyników: narzędzie wykorzystywane w innych dziedzinach biznesowych do planowania strategicznego - mówił minister.

Kluczowa optymalizacja piramidy świadczeń

Minister Niedzielski wskazał, że jednym z kluczowych elementów, jaki pojawia się na poziomie optymalizowania procesów, jest optymalizowanie piramidy świadczeń.

- Piramida świadczeń to jest pewna struktura świadczeń która powinna mieć modelowo miejsce, gdzie najwięcej świadczeń jest na poziomie podstawowym, nieco mniej na ambulatoryjnym, a szczytem tej piramidy jest szpitalnictwo. Niestety u nas ta piramida jest kompletnie odwrócona - zauważył minister.

Podkreślił, że szpitalnictwo jest podstawowym elementem sektora medycznego: to tam jest udzielanych najwięcej świadczeń i to ta część usług pochłania największe środki, jeżeli chodzi o budżet wydatkowany na zdrowie.

- Żeby to odwrócić, trzeba dokonać pewnej zmiany filozofii: tego, żeby podstawowa opieka zdrowotna była koordynatorem leczenia, koordynatorem procesu całej ścieżki, po której pacjent idzie, zajmując się swoim zdrowiem czy lecząc się z konkretnej choroby - zaznaczył minister. - Konsultacja specjalistyczna ma być konsultacją, a nie prowadzeniem pacjenta, a medycyna, najbardziej zaawansowana [powinna być] interwencją, a nie długotrwałym leczeniem.

W ocenie ministra odwrócenie tej piramidy świadczeń spowodowałoby z większoną dostępność przy obecnej strukturze posiadanych zasobów.

- Nie mamy zasobów na tyle, żeby utrzymywać dużą sieć szpitali: one muszą być profilowane i zmienić swój charakter, muszą bardziej być centrami diagnostyki, przynajmniej w dużej części, by specjalistyczne usługi były świadczone na najwyższym poziomie w wybranych miejscach i żeby dostęp do nich był zagwarantowany - podkreślił minister Niedzielski.

