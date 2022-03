Niedzielski: szacunkowy napływ uchodźców został przekroczony. 30 proc. hospitalizowanych ma COVID-19

Szef resortu zdrowia podczas rozmowy z "Faktem" został m.in. zapytany o to, ilu obywateli ukraińskich przebywa obecnie w polskich szpitalach.

- W szpitalach mamy około dwóch tysięcy osób, z czego ponad połowa to dzieci - powiedział Adam Niedzielski.

Minister wyjaśnił, że są to głównie hospitalizacje związane z trudami podróży, ale jest też liczna grupa pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi.

W rozmowie z "Faktem" zapewnił, że dla pacjentów z Ukrainy gotowych jest 13 tysięcy miejsc w 120 szpitalach w całej Polsce.

- Na razie nie ma aż takiej presji, by te miejsca były wykorzystywane. Jak wizytowałem szpitale pediatryczne, które będą poddawane największej presji nowych pacjentów, to na dziś nie widać byśmy zbliżali się do liczb granicznych - przyznał minister.