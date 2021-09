Niedzielski na EEC deklaruje gotowość do rozmów. "Eskalowanie napięć może prowadzić do tragedii"

Adam Niedzielski na EEC: Ścieżka eskalowania napięć społecznych może prowadzić do takich strasznych tragedii

- Mam nadzieję, że skutkiem rozmów z Komitetem będzie powrót do rozmów w postaci Zespołu Trójstronnego - powiedział minister zdrowia

Szef resortu zdrowia wziął udział w debacie „Wizja ochrony zdrowia po pandemii” na Europejskim Kongresie Gospodarczym

- Ścieżka eskalowania napięć społecznych może prowadzić do takich strasznych tragedii i od samego początku prezentowałem stanowisko, ze problemy należy rozwiązywać nie na ulicy a przy stole – powiedział Adam Niedzielski na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Przypomniał, że dziś przed południem wystosował po raz czwarty zaproszenie do rozmów dla Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

- Nawet dziś o 14. jesteśmy w stanie rozmawiać. Niezależnie od tego poprosiłem wiceministra Piotra Brombera o skontaktowanie się z protestującymi. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie przypominać, że gra na emocjach jest niebezpieczna – dodał.

Czy Ministerstwo Zdrowia dogada się z protestującymi? Szef resortu twierdzi, że to po stronie medyków były „warunki brzegowe” i oczekiwania.

Jak będą wyglądały potencjalne rozmowy z komitetem? - Mam nadzieję, że skutkiem rozmów z Komitetem będzie powrót do rozmów w postaci Zespołu Trójstronnego. Nawet jeśli mamy z komitetem negocjować lokalnie niektóre postulaty, które do tej pory były zaporowe. Chciałbym, aby to był ten moment, w którym jest refleksja – dodawał minister.

Ochrona zdrowia na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Od 20 września w Katowicach trwa Europejski Kongres Gospodarczy - największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. To trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. W tegorocznej edycji odbędzie się ponad 100 debat, wśród nich kilka poświęconych zostanie ochronie zdrowia.

Pierwszą, 20 września, jest sesja „Wizja ochrony zdrowia po pandemii”, do której zaproszono m.in. ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, Filipa Nowaka, p.o. prezesa NFZ, Romana Topór-Mądrego - prezesa AOTMiT, Gertrudę Uścińską - prezes ZUS, Małgorzatę Gałązkę-Sobotę - dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Ponadto w debacie biorą udział Anna Bednarska-Czerwińska - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. medycznych Gyncentrum Sp. z o.o, Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali

W trakcie debaty rozmawiano m.in. o słabościach polskiego systemu ochrony zdrowia, które obnażył COVID-19, nakładach na ochronę zdrowia, w tym o Krajowym Planie Odbudowy, było też o nowych rozwiązaniach systemowych mających ułatwić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej.

