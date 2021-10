Niedzielski kategorycznie: ponowne zamknięcie szkół wykluczone

- Jeśli będziemy na koniec października na średnim poziomie powyżej 7 tys. zachorowań w ciągu doby, to trzeba będzie zastanowić się, czy nie podjąć jakichś bardziej restrykcyjnych kroków - mówił PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dodał, że "decyzje będą zapadać na początku listopada". Jednak w ocenie szefa resortu zdrowia restrykcje byłyby ostatecznością, ponieważ "pociągają za sobą koszty społeczne i gospodarcze".

- Wiemy, co się dzieje, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły. Wiemy, co oznacza zamykanie gospodarki dla firm i PKB. Ale oczywiście bierzemy pod uwagę, że trzeba będzie wprowadzić jakieś zdecydowane działania, jeśli będzie ryzyko, że system ochrony zdrowia będzie zagrożony paraliżem. Dla mnie, jako ministra zdrowia, największym wyzwaniem jest utrzymanie jego drożności i płynności w przyjmowaniu pacjentów - zapewniał szef resortu zdrowia.