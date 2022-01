Niedzielski: dramatyczna sytuacja. "Dynamika, z którą nie mieliśmy do czynienia"

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że piata fala będzie rozwijać się dynamicznie w najbliższych dniach

- Ostatnie dwa dni to jest dynamika, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia - zaznaczył minister. Dzisiejsza liczba nowych zakażeń wynosi 30 586

Dynamika oznacza podwajanie liczby infekcji z tygodnia na tydzień - kontynuował Niedzielski

Wprowadzony został obowiązek pracy zdalnej w administracji publicznej

Piąta fala jest faktem. Będzie rozwijała się bardzo dynamicznie

W ocenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego piąta fala będzie rozwijać się dynamicznie w najbliższych dniach. Dzisiejsze ponad 30 tys. zachorowań w stosunku do 16,2 tys. w zeszłym tygodniu to wzrost dokładnie o 90 procent.

Niedzielski poinformował, że liczba wykonanych badań jest bardzo duża, a dzisiaj - 122 tys. - nawet rekordowa. Trendy, jak podkreślił, oparte są na badaniach PCR, "jakkolwiek badania antygenowe oczywiście też uznajemy w ramach definicji przypadku jako identyfikację zakażeń". Rośnie też liczba zleceń - wyniosła ponad 60 tysięcy w stosunku do 40 tysięcy w poprzednim dniu.

Udział wariantu Omikron w zakażeniach to 20 procent

- Omikron w tej chwili stanowi w strukturze badań naszego genomu już ponad 20 procent i ten dwudziestoprocentowy udział oznacza ogromną dynamikę wzrostów zakażeń. Sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna - mówił Niedzielski.

- Jeżeli te trendy by się utrzymały, to w przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z poziomami zakażeń na mniej więcej wartości powyżej nawet 50 tysięcy - kontynuował minister. Dodał, że taka sytuacja stanowi ogromne ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej.

- W tej chwili mamy zajętych 14 tys. łóżek - poinformował minister.

Obowiązkowa praca zdalna w administracji publicznej

- Ta sytuacja wymaga podejmowania specjalnych kroków - zapowiedział minister Niedzielski.

- Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu obowiązkowego przejścia na pracę zdalną w administracji publicznej; w ciągu najbliższych dni zostanie przygotowane rozporządzenie epidemiczne, które odpowiedni obowiązek tego typu nałoży na wszystkich pracodawców publicznych w administracji, z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane na rzecz obywateli i które muszą być realizowane w tradycyjnym modelu - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zaapelował również do wszystkich pracodawców w Polsce, by w miarę możliwości praca zdalna "znowu stała się standardem".

- Jeżeli nie zmniejszymy mobilności i liczby okazji, które mogą spowodować transmisję, wirusa to niestety musimy się liczyć nadal z bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń - kontynuował.

Niedzielski dodał, że system opieki zdrowotnej może obsłużyć 40 tys. chorych na COVID, liczba ta może zostać zwiększona do 60 tysięcy.

