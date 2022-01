Nie było szans, aby ustawa o jakości obowiązywała od 1 stycznia. MZ podaje nowy termin

W projekcie ustawy w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zapisano, „że regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku”. Dlaczego nie udało dotrzymać się terminu?

Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia poinformowało Rynek Zdrowia, że „w listopadzie i grudniu br. projekt konsultowano z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołem Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia. Wobec zgłoszonych kolejnych uwag i wątpliwości, konieczna była rekapitulacja projektu i korekta uwzględniająca uzgodnione z partnerami zmiany. Powyższe okoliczności istotnie opóźniły prace nad projektem ustawy”.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych w lipcu br. Od tego czasu wpłynęło ok. dwóch tysięcy uwag. Np. tylko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po skrupulatnej analizie dokumentu zgłosiło ich 28.

Można przypuszczać, że MZ nie spodziewało się aż takiej reakcji środowiska i zakładało, że uda się w planowanym terminie zakończyć konsultacje, tak żeby w IV kwartale 2021 r. Rada Ministrów mogła przyjąć projekt ustawy, a potem skierować go do parlamentu. Ale legislacyjny plan opracowany przez wiceministra Waldemara Kraskę posypał się. W końcowym etapie konsultacji (listopad, grudzień) prowadzonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz z Zespołem Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia okazało się, że rozbieżności nie da się usunąć poprzez wprowadzenie poprawek redakcyjnych i prawnych. Różnice stanowisk były zbyt duże i dotyczyły każdej ze sfer objętych projektowaną regulacją.

Resort zdrowia nie uwzględnił większości uwag. Stronie społecznej udało się przekonać MZ jedynie co do tego, że: 1. akredytacji szpitali będzie udzielał minister zdrowia, a nie prezes NFZ; 2.pacjenci będą mogli zgłaszać zdarzenia niepożądane do rzecznika praw pacjenta.