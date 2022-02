Naukowcy z PAN alarmują: lekceważenie obostrzeń zagraża gospodarce

- Nagminne lekceważenie zasad MDDW (maseczka, dystans, dezynfekcja i wietrzenie) oraz niski poziom zaszczepienia społeczeństwa szkodzi gospodarce - piszą eksperci zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk

Naukowcy wskazują, że gospodarki prawie w pełni zaszczepionych społeczeństw Danii, Wielkiej Brytanii i Norwegii znosiły ostatnio obostrzenia, a w Polsce ponownie zamknięto szkoły

Naukowcy podkreślają, że szczepionki przeciw COVID-19 są "najlepiej zbadanymi szczepionkami w historii medycyny"

"Brak szczepień obciąża system ochrony zdrowia oraz gospodarkę"

Eksperci zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk wskazują, że alternatywa „albo zdrowie obywateli, albo zdrowa gospodarka” jest pozorna.

- Jest wręcz odwrotnie. Zdrowe społeczeństwo zapewnia dobre funkcjonowanie gospodarki, a dobrze działająca gospodarka jest niezbędna, by chronić zdrowie społeczeństwa - podkreślają.

- Obecnie mamy do dyspozycji narzędzia, które umożliwiają walkę z pandemią bez zamykania gospodarki. Są nimi szczepienia i zasada MDDW. A szczepionki przeciw COVID-19 są najlepiej zbadanymi szczepionkami w historii medycyny i wiemy, że odmowa korzystania z nich zwiększa ryzyko zakażenia, choroby, powikłań, a nawet śmierci - dodają.

Zdaniem ekspertów brak zdecydowanych działań promujących szczepienia i przestrzegania zasad MDDW osłabia nie tylko stan zdrowia społeczeństwa i obciąża system ochrony zdrowia, ale także osłabia gospodarkę.

- Zbudowanie odporności na poziomie indywidualnym pozwoli nie tylko uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych COVID-19, ale także bezpiecznie pracować, uczyć się i podejmować aktywności społeczne - czytamy w stanowisku.

- Natomiast zbudowanie odporności w skali społeczeństwa pozwoli gospodarstwom domowym bezpiecznie planować, firmom inwestować, a rządzącym prowadzić przewidywalną politykę gospodarczą i pieniężną - napisano.

"W Polsce brakuje motywacji i realnych zachęt, by się szczepić"

Podkreślono jednocześnie, że "zapewnienie odporności na infekcję wirusem SARS-CoV-2 pozwoliłoby gospodarce na dynamiczną odbudowę. Zlekceważenie tego wymogu grozi nawrotami pandemii i obostrzeń, które będą negatywnie wpływały na polską gospodarkę."

- Jeśli się powszechnie nie zaszczepimy, to obecna, piąta fala pandemii może nie być ostatnia z tak poważnymi następstwami zdrowotnymi i gospodarczymi - piszą naukowcy.

- Obawiamy się scenariusza, w którym kraje o wysokim odsetku zaszczepionych wrócą na ścieżkę szybkiego wzrostu, podczas gdy kraje, w których ten odsetek jest niski, będą rozwijały się wyraźnie wolniej - tłumaczą.

Jako przykład, że Polska zmierza w tym kierunku podano sytuację z ostatnich dni, kiedy to gospodarki prawie w pełni zaszczepionych społeczeństw Danii, Wielkiej Brytanii i Norwegii znosiły ostatnie obostrzenia, a w Polsce zdecydowano o ponownym zamknięciu szkół i przejściu na tryb nauki zdalnej.

- Obecnie w Polsce brakuje motywacji i realnych zachęt, by się szczepić. Co więcej, brak szczepienia w żadnym stopniu nie ogranicza życia społecznego w naszym kraju, w przeciwieństwie do większości krajów Europy Zachodniej - podkreślają.

"COVID-19 może pozostawić długotrwałe negatywne skutki zdrowotne i gospodarcze"

Naukowcy przestrzegają, że COVID-19 może pozostawić długotrwałe negatywne skutki zdrowotne, jak i gospodarcze.

Jak wyjaśniają, może się to wydarzyć w skutek opóźnionej diagnostyki i ograniczenia leczenia chorób innych niż COVID-19, obniżonego poziom inwestycji w pracowników, kapitał fizyczny i nowe technologie firm oraz poprzez obniżony kapitał ludzki uczniów dotkniętych zamykaniem szkół w czasie pandemii.

Naukowcy apelują o "wprowadzenie realnych zachęt i przedstawienie wiarygodnego programu zwiększenia powszechności szczepień na COVID-19, wygaszenie konfliktu politycznego z Unią Europejską oraz współpracę ze związkami zawodowymi i związkami pracodawców, w celu wprowadzenia skutecznej ochrony pracowników i interesantów przed zakażeniem COVID-19."

- Apelujemy do wszystkich sił politycznych w Polsce o przedstawienie programów wzmocnienia systemu ochrony zdrowia, inwestycji w edukację i naukę oraz przygotowanie Polski do skutecznej walki z kolejnymi falami COVID-19 oraz epidemiami, z którymi nieuchronnie przyjdzie nam walczyć w przyszłości - podkreślają.

