"Należy zamknąć cmentarze na Wszystkich Świętych dla niezaszczepionych". Prof. Filipiak nie ma wątpliwości

Na Wszystkich Świętych cmentarze powinny być zamknięte dla niezaszczepionych - mówił prof. Krzysztof Filipiak na antenie TVN24

Czwarta fala rozpędza się - alarmował specjalista. Profesor stwierdził, że należy wprowadzić politykę, która ograniczałaby kontakty osobom niezaszczepionym

Dodajmy, że o to, czy cmentarze na 1 listopada zostaną zamknięte od kilku dni pytani są przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Jak na razie utrzymują, że takich planów nie ma

Ekspert: należy zamknąć cmentarze na Wszystkich Świętych dla niezaszczepionych

Prof. Filipiak na antenie TVN24 był proszony o ustosunkowanie się do deklaracji ministra zdrowia dotyczącej karania mandatami za naruszenia obostrzeń. Przyznał, że mimo tej deklaracji "absolutnie nie czuje się bezpieczniejszy".

- Jesteśmy w czwartej fali, ta fala się rzeczywiście rozpędza - mówił.

- Nieważna jest liczba nowych przypadków, bo ona wynika z częstości testowania. Ważniejszy jest odsetek pozytywnych testów: jeżeli on przekracza 4 proc., to już mówimy o rozkręcającej się pandemii - dodał profesor i zaznaczył, że wczoraj wynik ten osiągnął 11 proc., co już wskazuje na "rozkręcanie się" nowych zakażeń.

- Jeżeli urzędnik mówi, że pewne decyzje dojrzewają, to jestem przerażony. Co to znaczy: dojrzewają? Wczoraj zmarło 75 osób. Ile jeszcze ma umrzeć, żeby te urzędnicze decyzje dojrzały? Jakie to są decyzje, czy tylko o mandatach za nienoszenie maseczek? - grzmiał profesor Filipiak.

Należy zamknąć cmentarze 1 listopada dla niezaszczepionych

- Pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to zamknąłbym cmentarze pierwszego i drugiego listopada, ale uwaga: tylko dla osób niezaszczepionych - zasugerował prof. Filipiak.

- Musimy zacząć wprowadzać taką politykę, która będzie ograniczała kontakty osobom niezaszczepionym. Po to są szczepienia - dodał. - Wiem, że podniesie się pytanie o tzw. wolność, o segregację. Nie nazywajmy tego segregacją, bo segregacja to jest określenie, które nie ma sensu w momencie, kiedy tzw. wolność antyszczepionkowców zahacza o wolność i życie innych osób, o zdrowie i życie innych osób. Ja czekam na bardziej zdecydowane ruchy - kontynuował profesor, powołując się na sytuację m.in. we Włoszech, gdzie bez paszportu covidowego (lub testu) nie można przyjść do pracy.

Co z cmentarzami 1 listopada? Minister Zdrowia Adam Niedzielski odpowiada

Trzeba kolejnej polityki lockdownów

- Zakażać się będą głównie osoby niezaszczepione, a tych jest w Polsce połowa, bo tylko połowa się zaszczepiła - zauważył profesor i zaapelował do rządzących o rozwiązania prawne.

- Na to był czas, my znowu jesteśmy spóźnieni, nie mamy żadnej podstawy prawnej, żeby zbierać informacje: kto jest zaszczepiony, kto nie, i nie mamy żadnej podstawy prawnej, żeby żądać takiej informacji.

- Powinniśmy znowu dojść do jakiejś polityki lockdownów skierowanych na osoby niezaszczepione i lockdownów skierowanych regionalnie. Wiemy, jakie regiony w Polsce się nie szczepią, to jest wschodnia ściana, to jest Podlasie, to jest województwo podkarpackie, województwo lubelskie, gdzie dzisiaj mamy eksplozję, jak to pan minister nazwał, nowych zachorowań, i to są polscy górale, Podhale. Cztery regiony, i w tych regionach trzeba by wprowadzić zupełnie inny poziom nowych zaostrzeń - mówił prof. Filipiak.

Cmentarze na 1 listopada. Jaka decyzja?

O to, czy cmentarze na 1 listopada zostaną zamknięte od kilku dni pytani są przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Jak na razie utrzymują, że takich planów nie ma.

- Co do świąt nie ma zagrożenia, cmentarze na pewno będą otwarte - powiedział 20 października na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

