MZ: nie będzie rozmów "face to face" z Białym Miasteczkiem

Pat na linii medycy - Ministerstwo Zdrowia trwa. Rozmowy z wiceministrem Piotrem Bromberem zakończyły się bez porozumienia, a do Zespołu Trójstronnego protestujący nie chcą przystąpić

O możliwość spotkania "face to face" był pytany w piątek, 22 października, Adam Niedzielski. - Na razie nie widzę takiej możliwości – odpowiedział minister zdrowia

Podkreślił przy okazji, że nadal aktualne jest zaproszenie protestujących medyków do udziału w Zespole Trójstronnym

Minister zdrowia: Nie będzie rozmów "face to face" z Białym Miasteczkiem

Czy jest szansa na rozmowy Komitetu Protestacyjno – Strajkowego z Bialego Miasteczka z Ministerstwem Zdrowia poza Zespołem Trójstronnym? Medycy napisali w tej sprawie do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ale odpowiedzi brak. O podjęcie rozmów był pytany w piątek, 22 października na antenie Radia ZET Adam Niedzielski.

- Nie, na razie nie widzę takiej możliwości – odpowiedział na pytanie na rozmowy „face to face” z protestującymi.

- Zaproszenie dla protestujących jest cały czas otwarte do dołączenia do forum trójstronnego. Ja jestem wrogiem rozwiązań, które mają charakter punktowy, że to się dogadamy z jedną grupą, ale są pozostałe grupy, są pracodawcy. Te rozwiązania muszą być definiowane naprawdę przez wszystkie zainteresowane strony, czyli po prostu przez wszystkich interesariuszy, a to ciągłe namawianie do odejścia od zespołu trójstronnego jest takim przeciąganiem liny, to znaczy która z tych grup, które z tych środowisk będzie potrafiło więcej wynegocjować - podkreślał minister zdrowia.

I dodał:

- W ramach tego środowiska czy komitetu protestacyjnego, które hasłowo nazywamy Białym Miasteczkiem poziom porozumienia nie jest aż tak duży, bo widzę, że tam są różnice zdań między różnymi grupami zawodowymi.

