MZ: jest nowy wiceminister zdrowia. Ma negocjować z protestującymi medykami

Adam Niedzielski przedstawił nowego wiceministra zdrowia. To Piotr Bromber

Zdaniem nowego wiceministra zdrowia będzie prowadzenie dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi oraz z pacjentami, w tym z protestującymi medykami

Chcemy odbudować zaufanie - powiedział Piotr Bromber w poniedziałek, 13 września

Nowy wiceminister zdrowia. To Piotr Bromber

- Ochrona zdrowia zawsze była obszarem pełnym emocji i oczekiwań, ale towarzyszył im brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować - powiedział Piotr Bromber na konferencji prasowej w poniedziałek, 13 września.

Nowy wiceminister zdrowia został przedstawiony przez Adama Niedzielskiego.

-Jesteśmy otwarci na dialog z każdym, także z pacjentami, bo katalog interesariuszy jest zdecydowanie szerszy, niż prezentowany w tej przestrzeni publicznej - dodał Bromber.

Bromber obiecuje: Będzie zwiększona liczba miejsc na kierunkach lekarskich

- Mam świadomość, że wśród protestujących jest wielu ludzi młodych, którzy chcą innej kultury pracy, mają inne oczekiwania. Często mówi się wśród nich o brakach kadrowych, o ograniczonych zasobach ludzkich, które determinują problemy, z którymi się teraz mierzymy. Dlatego będzie zwiększona liczba miejsc na kierunkach lekarskich - zaznaczył.

- W ciągu ostatnich kilku miejsc ta liczba wzrosła o 2 tys. miejsc. Jesteśmy też za tym, aby otworzyć się na propozycje ludzi młodych - wskazał.

- Co do pieniędzy, to są one ważne, ale nie można sprowadzać dyskusji tylko do nich, na co wskazują nasze obecne problemy - zauważył.

- Dialog społeczny jest tu ważny, jesteśmy za tym, żeby rozmawiać z każdym. Możemy się różnić, ale rozmawiać trzeba, do czego będziemy zachęcali stronę protestującą - podkreślił.

Premier nie spotka się z medykami. "Postulaty są nierealne"

Gorące komentarze medyków z Białego Miasteczka po konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

