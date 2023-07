"Miodowa 15". Wraca temat likwidacji NFZ. Dariusz Klimczak, PSL: musimy przestać się czarować

W poprzednich odcinkach programu "Miodowa 15" gościli m.in. Rajmund Miller (KO), Marcelina Zawisza (Lewica), Tomasz Latos (PiS) oraz minister zdrowia Adam Niedzielski

W najnowszym odcinku rozmawiamy z Dariuszem Klimczakiem, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, członkiem sejmowej Komisji Zdrowia

Dotychczas żadna z partii politycznych, z przedstawicielami których rozmawialiśmy, nie zaprezentowała programu wyborczego. Dariusz Klimczak, podobnie jak pozostali, zapewnia, że program pojawi się po oficjalnym starcie kampanii

Wciąż jednak prezydent nie ogłosił oficjalnego terminu wyborów, choć najbardziej prawdopodobną datą jest 15 października

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedzielnego (30 lipca) spotkania z mieszkańcami Połajewa (woj. wielkopolskie) zapewnił jedynie, że "wybory odbędą się w terminie". Konkretna data jednak nie padła

"Miodowa 15". Gościem programu Dariusz Klimczak

- W wielu badaniach opinii publicznej wychodzi, że tematy dotyczące zdrowia są dla Polaków w tej kampanii najważniejsze - mówi Dariusz Klimczak, argumentując, dlaczego PSL będzie mocno akcentował w programie wyborczym tematy związane ze zdrowiem. Jednocześnie zastrzega, że PSL czeka z pokazaniem tych propozycji i zrobi to podczas "merytorycznych konwencji wyborczych". - Koncentrujemy się na przedsiębiorcach, na systemie ochrony zdrowia, na rolnictwie. Będzie specjalna konwencja dotycząca zdrowia. Wypuścić bubel to nie jest żaden problem - mówi Klimczak.

Odnosząc się do sztandarowego pomysłu PiS wprowadzającego tzw. bezpłatne leki dla dzieci, ironizuje, że aby dziś dostać się szybko do lekarza, rodzic musi wydać kilkaset złotych na prywatną wizytę, kolejne kilkaset złotych na diagnostykę, a wtedy rząd dołoży mu darmowy lek za kilka złotych.

- Reforma nie może zaczynać się od końca, a to zagranie z bezpłatnymi lekami jest zaczynaniem od końca - mówi polityk.

Na początku czerwca lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że proponuje likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i utworzenie w jego miejsce kilku kas chorych. Zdaniem polityka poprawiłoby to dostęp do ochrony zdrowia w małych miejscowościach.

- W dużym skrócie tak to można nazwać - mówi nam Dariusz Klimczak. - Pracujemy nad dwoma rozwiązaniami dotyczącymi finansowania systemu. Po pierwsze: na pewno trzeba go zdecentralizować. Dzisiaj ochrona zdrowia pod względem instytucjonalnym, proceduralnym i finansowym jest scentralizowana, a płatnik spionizowany. Po drugie - albo musimy przejść na finansowanie budżetowe i przestać się czarować Narodowym Funduszem Zdrowia, jego oddziałami, jego kompetencjami, bo i tak wiadomo, że na końcu decyzje podejmowane są w Ministerstwie Zdrowia - albo pójść drogą, którą poszły inne zachodnioeuropejskie kraje, gdzie płatnicy między sobą konkurują - tłumaczy poseł PSL.

O prywatnych ubezpieczeniach mówi: - Nie można dublować prywatnych pieniędzy. Dziś Polacy mają wykupionych ponad 4 mln prywatnych ubezpieczeń. Co z wysokością składki zdrowotnej dla osób, które są ubezpieczone na część świadczeń zdrowotnych? Musimy tak system wymodelować, by potężny prywatny system nie był konkurencją, a partnerem.

Poseł Klimczak o propozycji PSL z poprzednich wyborów, czyli odpisie tysiąca złotych od podatku za leczenie w prywatnym systemie, dziś mówi: -Tej idei się trzymamy. To działanie doraźne, ale konieczne, dopóki system nie zacznie działać.

Poseł PSL: Adam Niedzielski nie powinien być ministrem

W rozmowie wspomina też m.in. o ustawowym podnoszeniu płac i o tym, gdzie jest sufit w podnoszeniu wynagrodzeń, które już dziś doprowadzają dyrektorów szpitali do trudnej sytuacji finansowej.

- Pracujemy nad rozwiązaniem, w którym wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowie muszą być ze sobą powiązane - między lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, farmaceutami i powiązane ze wzrostem inflacji - mówi poseł PSL.

Dariusza Klimczaka pytamy również o sprawę refundacji terapii SMA i zarzut wobec ludowców dotyczący tego, że "grali na tragedii małych dzieci i ich rodziców". - Można to nazywać jak się chce, my uważamy, że kiedy ma się niewykorzystane miliardy na kontach i pomija się 17 rodzin dzieci, to jest to po prostu draństwo - mówi polityk. - To była pomyłka i widzieliśmy, jak bardzo ogólnie tłumaczyli się z tego lekarze, profesorowie, którzy byli z panem ministrem na konferencji prasowej - dodaje Klimczak.

Poseł zapytany o to, jaką ocenę wystawia urzędującemu ministrowi zdrowia, mówi: - Jeden. - Adam Niedzielski nie powinien być ministrem, ponieważ nie ma żadnej pozycji politycznej. Nie przedstawia rozwiązań, których dzisiaj oczekuje system ochrony zdrowia i żadnych zmian długofalowych. Nie ma żadnej wizji. Jest w ciągłej defensywie: ciągle się broni i odpiera ataki - kwituje.

