"Miodowa 15". Rajmund Miller (KO) o skróceniu kolejek: państwo powinno dokładać się do wizyt prywatnych

Program "Miodowa 15" to nowy program w Rynku Zdrowia, w którym rozmawiamy o zdrowiu w kampanii wyborczej

Nazwa programu wprost nawiązuje do adresu, pod którym mieści się Ministerstwo Zdrowia i to tam, przynajmniej z założenia, podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące zmian w ochronie zdrowia

W pierwszych dwóch odcinkach gośćmi byli dziennikarze: Patryk Słowik (Wirtualna Polska) i Krzysztof Jakubiak (mZdrowie) oraz Klara Klinger (Dziennik Gazeta Prawna)

W trzecim odcinku czas na polityka. Rozmawiamy z Rajmundem Millerem, lekarzem i wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia

"Miodowa 15". Gościem Rajmund Miller



- Polska opieka zdrowotna jest w kompletnej zapaści - ocenia Rajmund Miller, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Zadłużenie szpitali na koniec ubiegłego roku, a nie przedstawiono nam jeszcze raportu z Ministerstwa Zdrowia, to było 17 a 20 mld złotych. Mamy też nieprawdziwe dane dotyczące PKB odpisywanego na opiekę zdrowotną- mówi Miller. Odpowiadając na argument, że niezależnie od wysokości PKB, wzrost nakładów na ochronę zdrowia w stosunku do 2015 roku przekroczył 100 mld złotych mówi: "musimy to ocenić pod względem skuteczności opieki zdrowotnej. Co z tego, że Ministerstwo pokazuje wzrost nakładów o 100 mld zł, skoro kolejki do specjalistów się nie zmniejszyły, szpitale ledwo przędą (...). Mówienie więc o 100 mld więcej tak naprawdę nic nam nie mówi". Ile więc pieniędzy brakuje w systemie? Zdaniem posła drugie tyle. Skąd wziąć te pieniądze? M.in. z Unii Europejskiej, ale też z akcyzy.

Poseł pytany o to, jaki pomysł ma Koalicja Obywatelska na skrócenie kolejek mówi natomiast, że oczekujący na wizytę dłużej niż miesiąc powinni mieć możliwość skorzystania z prywatnej opieki, częściowo finansowanej przez państwo. Według tej koncepcji Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywałby koszty takiej wizyty do wysokości wyceny takiego świadczenia. - Jeżeli wizyta u specjalisty kosztuje 150 zł, a NFZ wylicza koszty tej wizyty na 100 zł, to obywatel ze skierowaniem do specjalisty będzie miał refundowaną tę część wyliczoną przez Fundusz - mówi Miller. Poseł nie wie jednak, ile ta "operacja" kosztowałaby by system. - Tego jeszcze nie wiemy, bo nie wiemy jaka jest realna wyceny świadczeń - mówi.

Posła pytamy też m.in. jak powinno wyglądać funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, ustawę o jakości, wynagrodzenia medyków. O to, czy KO chce zliberalizować przepisy dotyczące aborcji i czy poprze Lewicę, która chce zniesienia klauzuli sumienia lekarzy. Polityk mówi też, dlaczego nie przyjąłby dziś propozycji bycia ministrem zdrowia.







