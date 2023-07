"Miodowa 15". Jarosław Frąckowiak o ustawie refundacyjnej: trzeba rozważyć napisanie jej od nowa

Program "Miodowa 15" to nowy program w Rynku Zdrowia, w którym rozmawiamy o zdrowiu w kampanii wyborczej

Nazwa programu wprost nawiązuje do adresu, pod którym mieści się Ministerstwo Zdrowia i to tam, przynajmniej z założenia, podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące zmian w ochronie zdrowia

W czwartym odcinku czas na analityka, dysponującego twardymi danymi o rynku farmaceutycznym

"Miodowa 15". Gościem Jarosław Frąckowiak

Przeciętny Kowalski nie wie, jak ważna jest dla niego ustawa refundacyjna. To jeden z najważniejszych aktów prawnych, jaki mamy w państwie - mówi Jarosław Frąckowiak, prezes zarządu firmy doradczo-analitycznej Pex Pharmasequence. Jego zdaniem procedowana nowelizacja ustawy refundacyjnej zadowoli środowisko aptekarskie i hurtowników, ale niekoniecznie przemysł farmaceutyczny. Nie ma w niej bowiem przełomu. Nie doprowadzi ona też do tego, że przeciętny pacjent będzie miał dostęp do większej liczby leków w dobrych cenach.

- Dlatego już dziś powinniśmy zacząć myśleć o napisaniu ustawy refundacyjnej całkiem od nowa. Bo jej ogólne zasady mogą z czasem nie być w stanie dostarczyć pacjentom możliwości skorzystania z najnowocześniejszych terapii - uważa Jarosław Frąckowiak.

Pytany o wprowadzenie limitów na wystawianie e-recept, uważa, że to dobry pomysł. Wystawianie kilkuset tysięcy recept przez niektórych lekarzy nazywa "patologią". Jednocześnie zauważa, że tzw. receptomaty potrafią pomagać pacjentom w nagłej potrzebie. Warto zatem rozważyć , czy nie powinny one móc korzystać z pełnej dokumentacji pacjenta, by faktycznie móc mu pomóc, a nie tylko w ciemno wypisywać lek na życzenie.

Jarosław Frąckowiak odnosi się także do pomysłu Prawa i Sprawiedliwości "darmowych leków" dla osób powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.

- On jest bardzo dobry, ale będzie miał swoje konsekwencje. Bo będzie kosztował dużo pieniędzy - ok. 2,4 mld zł - więc istnieje obawa, że będzie to kosztem udzielania innego rodzaju świadczeń zdrowotnych - zastrzega Jarosław Frąckowiak.

